„Süffig und frisch“: Augustiner besteht Dachauer Volksfest-Bierprobe

OB Florian Hartmann zapfte das erste Fass Bier an. © Reinhard-Dietmar Sponder

Das Dachauer Volksfestbier von Augustiner hat bei der Bierprobe seine Feuertaufe bestanden.

Dachau - Das Dachauer Volksfest, das am kommenden Samstag beginnt und bis Montag, 21. August, dauert, wirft seine Schatten voraus. Doch Oberbürgermeister Florian Hartmann sprach bei der Bierprobe am Freitag beim Kochwirt lieber von der Strahlkraft des Augustiner-Bieres. Das wird heuer zum zweiten Mal aus Holzfässern im großen Festzelt und schon seit 16 Jahren in Christian Naumanns Restaurantzelt ausgeschenkt, wie Verkaufsleiter Peter Radlewitz von der Brauerei bei seiner Begrüßung betonte.

OB zapft mit zwei Schlägen plus einem Sicherheitsschlag an

Mit zwei Schlägen plus einem Sicherheitsschlag zapfte der OB bei der Bierprobe an (Bild links). Als besonderen der zahlreichen Ehrengäste strich Hartmann am Freitagabend Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) heraus: Er sei „ein treuer und gern gesehener Gast auf unserer Bierprobe“ gewesen und sei auch in Zukunft „als Ex-Bezirkstagspräsident ein willkommener Gast“.

Fürs Dachauer Volksfest liefert die Augustiner-Brauerei nach den Worten von Produktionsleiter und Diplom-Braumeister Andreas Brunner ihr Lagerbier mit 11,5 Prozent Stammwürze, 5,2 Prozent Alkoholgehalt und kompaktem Schaum: „Das Helle ist die schwierigste Sorte beim Brauen, denn es verzeiht keinen Fehler!“ Hier zeige sich die hohe Braukunst aus Bayern. Das Bier biete „unschlagbare Süffigkeit und Frische“, sei kalt filtriert und werde in Holzfässer abgefüllt. Für den musikalischen Rahmen sorgten drei Amperland-Musikanten. Bild rechts: Augustiner-Verkaufsleiter Peter Radlewitz, OB Hartmann, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Volksfestreferent Robert Gasteiger sowie Gertrud Stock und Günter Dietz als Organisatoren des Kinderfestzugs (von rechts).

