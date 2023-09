Neue Landratsamt-Zweigstelle: Unten Möbel, oben Ausländer- und Sozialwesen

Umzug: Die Sachgebiete Ausländer- und Sozialwesen des Landratsamts ziehen um. (Symbolbild) © ArturVerkhovetskiy

Das Landratsamt eröffnet eine neue Zweigstelle im Gewerbegebiet Augustenfeld.

Dachau – Die Sachgebiete Ausländer- und Sozialwesen des Landratsamts ziehen um. Ab kommenden Dienstag, 19. September, werden Behördengänge für die beiden Sachgebiete in der Münchner Straße 87b in Dachau erledigt.

Die Räumlichkeiten im ersten Stock, über der Einrichtungskette Jysk im Industriegebiet Dachau Augustenfeld, sind laut Landratsamt „nach baulichen Anpassungen optimal für die Anforderungen der beiden Bereiche gestaltet“. So könnten Gespräche nun in mehreren Schalterboxen unter vertraulicher und datengeschützter Atmosphäre geführt werden, was eine enorme Verbesserung für Kunden und Mitarbeitende bedeute. Dank der Größe der Fläche gibt es nun auch deutlich mehr Schalter, sodass die Antragstellenden mit weniger Wartezeiten rechnen können. Auch für die Barrierefreiheit wurde in den neuen Räumen gesorgt. Die neue Außenstelle, so teilt das Landratsamt weiter mit, erfüllt somit genau die Anforderungen, die im Landratsamt am Weiherweg aufgrund der räumlichen Enge bisher fehlten.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist das Gebäude in der Münchner Straße unter anderem mit der Buslinie 710 im 20-Minuten Takt zu erreichen. Sie fährt von Dachau Bahnhof Richtung Karlsfeld und hält an der Haltestelle „Watzmannstraße“ oder auch „Wallbergstraße“. Diese Haltestellen werden auch von den Linien 702, 710, 716 und 744 bedient. Zusätzlich stehen im Parkhaus im EG zehn Kundenstellplätze zur Verfügung.

Wegen des Umzugs bleiben die beiden Sachgebiete Ausländer- und Sozialwesen von morgigem Donnerstag bis Montag, 18. September, geschlossen. Ab Dienstag, 19. September, sind die über 40 Mitarbeiter unter der neuen Adresse zu erreichen.

Die Aufgabenbereiche Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen, Melde- und Passamt-Aufsicht sowie die Fachaufsicht über die Standesämter verbleiben im Landratsamt-Hauptgebäude. In den frei werdenden Räumen im Weiherweg sollen Besprechungsmöglichkeiten beziehungsweise Flächen für „innovative Arbeitsmöglichkeiten“ geschaffen werden. dn