Unterbringung ist nicht mehr kindeswohlgerecht

Gerade im Sommer heizen sich die Container der Kinderkrippe Nazareth an der Thomawiese schnell auf. Die Stadt will nun für Kühlung sorgen. Foto © Sponder

An der Thomawiese sind Krippenkinder in Containern untergebracht. Träger ist die Caritas, die jetzt Alarm schlägt - wegen der Hitze.

Dachau – Krippenplätze sind in der Stadt Dachau seit langem Mangelware. Vor drei Jahren beschloss der Stadtrat daher, auf dem Sportgelände an der Thomawiese ehemalige Schulcontainer als schnelle Notlösung bereitzustellen. Als Träger war die Caritas vorgesehen, die nebenan die Kindertagesstätte Nazareth betreibt.

Container heizen sich im Sommer stark auf

Das anfallende Defizit sollte für 2019, 2020 und 2021 die Stadt übernehmen. Doch dann ließ die Baugenehmigung für die Container auf sich warten. So konnte die Krippe Nazareth ihren Betrieb erst im März 2020 aufnehmen, weshalb die Caritas beantragte, den ursprünglich für die Jahre 2019 bis 2021 genehmigten Defizitausgleich nun einfach auf die Jahre 2020 bis 2022 zu übertragen.

Doch weil die Stadt dies nicht machen wollte, fragte die Caritas nun hilfsweise an, ob die Stadt nicht wenigstens einen Sonderzuschuss in Hohe von 15 000 Euro für Beschattung und Kühlung der äußerst heißen Räume übernehmen würde.

Denn die Container, so die Begründung, heizten sich gerade jetzt im Sommer sehr stark auf. Im Obergeschoss der übereinander gestapelten Container hätten im vergleichsweise kühlen Sommer 2021 schon 29 Grad geherrscht, sowie 25 Grad im Untergeschoss.

Da sich die Tartanbahn in der Sonne auch weit jenseits der 30 Grad aufheizen würde, ließen sich auch keine Fenster öffnen, so die Argumentation der Krippen-Verantwortlichen. Caritas-Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl fasste es so zusammen: „Somit ist es der Caritas auch nicht mehr möglich, die Kleinen kindeswohlgerecht zu betreuen.“ Auch die Eltern habe der Zustand sehr aufgebracht. Die Stadt als Vermieterin müsse den Aufwand für Abhilfe übernehmen, so Schaitl.

Konkret forderte die Caritas daher fünf mobile Klimageräte à 1000 Euro für jeden Krippen-Schlaf- und -Gruppenraum sowie große Sonnensegel für die Freiflächen außerhalb der Container zum Preis von 4000 Euro. Für 6000 Euro sind große Pflanzkübel mit Büschen und Bäumen als natürliche Schattenspender der Tartanbahn vorgesehen.

Der Familien- und Sozialausschuss des Stadtrats zeigte sich verständnisvoll und stimmte der Anschaffung zu.

