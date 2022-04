Spenden zur Unterstützung für Partnerschafts-Landkreis Oswiecim

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Der Dachauer Partnerschafts-Landkreis Oswiecim hat bis jetzt 200 000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen, stoße nun aber an seine Grenzen.. Was fehlt, ist Geld. © Lino Mirgeler / dpa

200 000 ukrainische Geflüchtete in Oswiecim – Vorschläge von Hoffmann und Burgmaier

Dachau – Grünen-Fraktionschefin Marese Hoffmann hat vor der eigentlichen Sitzung des Kreistags das Wort ergriffen und auf die Situation im polnischen Oswiecim hingewiesen. Der Dachauer Partnerschafts-Landkreis hat bis jetzt 200 000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen, stoße nun aber an seine Grenzen.

„Viele Ukrainer wollten so schnell es geht wieder in ihr Heimatland zurück“, sagte Hoffmann, doch könnte die Zahl der Geflüchteten dem Land, die in Oswiecim ankämen, weiter steigen.

Die Verwaltung dort leiste Unglaubliches, ergänzte Landrat Stefan Löwl, doch sie stoße an ihre Grenzen. „Was in Polen fehlt, ist Geld“, so Löwl. Daher appellierten Hoffman und der Landrat an ihre Kreistagskollegen und forderten sie auf, die Aktion „Dachau solidarisch... mit Flüchtlingen aus der Ukraine“ zu unterstützen. Dazu verwies Hoffmann auf das Spendenkonto des Dachauer Ablegers der Aktion Seebrücke. Hoffmanns Vorschlag gilt natürlich nicht nur für Kreisräte sondern für jedermann, der sich mit den Menschen in der Ukraine solidarisch zeigen möchte.

Ein weiterer Vorschlag zur Unterstützung des polnischen Partnerschafts-Landkreises kam von der CSU-Fraktionsvorsitzenden Stephanie Burgmaier. Sie schlug vor, dass die 70 Kreisräte zugunsten Oswiecims auf ihr Sitzungsgeld verzichten sollten. Für diese Anregung erhielt Burgmaier großen Applaus. Und Landrat Löwl rechnete gleich an Ort und Stelle schon mal aus, dass die Summe der Sitzungsgelder „im vierstelligen Bereich liegen würde“.

Spendenkonto

Seebrücke Dachau, IBAN: DE 67700915000000271780, BIC: GENODEF1DCA, Stichwort: Hilfe für Oswiecim