Unwetter hält Feuerwehr auf Trab

Das Unwetter hat Polizei und Feuerwehr im Landkreis am Wochenende auf Trab gehalten. Mehrere Bäume stürzten um, Häuser wurde abgedeckt, Werbetafeln und Bauzäune wehte der Wind um. Alle Einsätze gingen glimpflich aus, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Landkreis – Am Samstagmittag gab es die ersten Alarmierungen, wie die Polizei mitteilte. Umgestürzte Werbetafeln und Bauzäune, abgeknickte Äste. Am Sonntagfrüh wurde die Dachauer Feuer in die Marienbader Straße gerufen: Ein Baum war auf ein Haus gestürzt. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Eine Spezialfirma wird den Baum am Montag bergen. Einige umgestürzte Bäume lagen quer auf den Straßen im Landkreis und blockierten den Verkehr. Die Feuerwehren zersägten die Bäume, etwa im Ascherbachweg in Dachau, auf der B 13 bei Maisteig, in der Waldstraße in Erdweg. Desweiteren drohte ein Baugerüst im Gada zu fallen, so der Polizeisprecher. Die Feuerwehr sicherte das Gerüst ab. In der Rudolf-Diesel-Straße in Dachau deckte der Sturm ein Haus ab, das die Feuerwehr notdürftig sicherte.

In der Kopernikusstraße wurde eine Werbetafel in den Kreisverkehr geweht, überhaupt gab es „einige umgestürzte Bauzäune und Werbetafeln“, so der Polizeisprecher. Doch im Vergleich zu anderen orten in Deutschland haben sich die Auswirkungen des Unwetters „in Grenzen gehalten“.

dn