US-Botschafterin eröffnet Sonderausstellung

Prominente Eröffnungsrednerin: Die neue Botschafterin der USA in Deutschland, Dr. Amy Gutmann. © dpa

In der KZ-Gedenkstätte Dachau wird eine neue Sonderausstellung eröffnet: „Dachauer Prozesse – Verbrechen, Verfahren und Verantwortung“.

Dachau – Die neue Sonderausstellung in der KZ-Gedenkstätte Dachau trägt den Titel „Dachauer Prozesse – Verbrechen, Verfahren und Verantwortung“. Sie will die Tatorte der Verbrechen zeigen, über die rechtlichen Grundlagen informieren, Gerichtspersonal, Angeklagte und Zeugen vorstellen und einen Überblick über einzelne Verfahren und deren Folgen geben. Auch die breite mediale Resonanz der Verfahren wird thematisiert.

Die Ausstellung setzt sich mit einem der größten NS-Verfahrenskomplexe auseinander, der immer noch im Schatten der bekannteren Nürnberger Prozesse steht. Die seinerzeit diskutierten Fragen nach Gerechtigkeit und dem Umgang mit der Vergangenheit sind bis heute aktuell.

Eröffnung am77. Jahrestag

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am 29. April – dem 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau. Neben Grußworten von Dr. Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte, sowie einer Kuratorenführung durch das von Dr. Christoph Thonfeld, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau, geleitete Ausstellungsteam wird die Botschafterin der Vereinigten Staaten, Dr. Amy Gutmann zur Eröffnung sprechen.

Vernehmungen,Zeugenaussagenund NS-Dokumente

Zur Ausstellung „Dachauer Prozesse – Verbrechen, Verfahren und Verantwortung“: Wie kann man Gerechtigkeit herstellen? Wer kann für Massenverbrechen verantwortlich gemacht werden? Derartigen Fragen sahen sich die amerikanischen Befreier deutscher Konzentrationslager 1945 gegenüber.

Auch im und um das KZ Dachau stand die US-Armee vor einer apokalyptischen Situation: Sie fanden Leichenberge vor, sowie Überlebende, die sich physisch und psychisch vielfach an der Grenze zum Tod befanden. Welches Recht konnte auf die Massenverbrechen im KZ Dachau und die anderen von der US-Armee befreiten Lager angewendet werden?

Ein Gedenk- und Erinnerungsort Am 22. März 1933 eröffnete das NS-Regime in Dachau eines der ersten Konzentrationslager. Bis zur Befreiung am 29. April 1945 waren mehr als 200 000 Gefangene aus über 40 Nationen im KZ Dachau und in seinen Außenlagern inhaftiert. Mindestens 41 500 Menschen starben dort an Hunger, Krankheiten, Folter, Mord und den Folgen der KZ-Haft. Dank der Initiative der Überlebenden konnte das ehemalige Häftlingslager 20 Jahre nach der Befreiung, im Mai 1965, in einen Gedenk- und Erinnerungsort umgewandelt werden. Ziel der KZ-Gedenkstätte Dachau ist es, an das Leiden und Sterben der Häftlinge zu erinnern und eine Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen zu fördern. Trägerin der KZ-Gedenkstätte ist die Stiftung Bayerische Gedenkstätten, eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Zweck, die Gedenkstätten als Zeugen für die Verbrechen des Nationalsozialismus, als Orte der Erinnerung an die Leiden der Opfer und als Lernorte für künftige Generationen zu erhalten und zu gestalten. dn

Geborgene NS-Dokumente, Zeugenaussagen der Überlebenden sowie umfangreiche Vernehmungen von Tatverdächtigen schufen die Grundlage für die Dachauer Prozesse (1945–1948). Hier wurden auch Verbrechen, die außerhalb der Lager an gefangen genommenen alliierten Soldaten und Zivilpersonen begangen worden waren, verhandelt.

Dr. Amy Gutmann trat ihr Amt als US-Botschafterin in der Bundesrepublik Deutschland im Februar 2022 an. Von 2004 bis 2022 war sie Präsidentin der University of Pennsylvania. 2009 wurde sie vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zur Vorsitzenden der Kommission des Präsidenten für bioethische Fragen (Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues) ernannt, die sie sieben Jahre lang leitete.

Neben ihrem Engagement für den erweiterten Zugang zu Bildung hat sich Dr. Gutmann auch für innovative, lebenswichtige Erkenntnisse liefernde Forschung eingesetzt. Zudem veröffentlichte sie zahlreiche Beiträge zum konkreten Nutzen und den ethischen Aspekten von Verfassungsdemokratie, Bildung, Gesundheitswesen und Menschenrechten.

Tochter und Enkelin von Alfred Laurence kommen zu Gespräch

Am Abend des 29. April sprechen in einem Mehrgenerationengespräch Tochter und Enkelin des mittlerweile verstorbenen Dachau-Überlebenden und späteren US-Soldaten und War-Crimes-Investigators Alfred Edward Laurence mit Dr. Christoph Thonfeld, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Gedenkstätte. Die Veranstaltungssprache ist Englisch. Eine Dolmetscherin übersetzt das Gespräch simultan.

Die neue Sonderausstellung ist eng mit der Biografie von Alfred Edward Laurence verbunden, der zwischen Februar und Oktober 1937 Häftling im KZ Dachau war. Im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, Fragen aus dem Publikum zu stellen. Beginn im Besucherzentrum der Gedenkstätte ist um 19 Uhr. dn