Vandalismus am ITG-Bau: riesiger Sachschaden

Unbekannte haben auf der Baustelle des Ignaz-Taschner-Gymnasiums gewütet. Sie zerstörten Teile der Elektroleitungen und verursachten dadurch einen Schaden, der in die Hunderttausende gehen könnte. Die Bauarbeiten werden sich um mehrere Monate verzögern.

Dachau – Mit Bestürzung reagiert das Landratsamt auf schwere und vorsätzliche Zerstörungen auf seiner Baustelle am Ignaz-Taschner-Gymnasium. Mitte letzte Woche – die genaue Tatzeit wird noch ermittelt – drangen unbekannte Täter in die Baustelle an der Jahnstraße ein und durchtrennten bzw. beschädigten eine große Anzahl der bereits installierten Elektroleitungen. Die ausführende Elektrofirma geht in einer ersten Einschätzung davon aus, dass dabei fünf bis zehn Prozent der verlegten Leitungen beschädigt wurden.

Der Schaden für die Wiederinstandsetzung dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. So müssen für die Demontage und Neuinstallation der betroffenen Leitungen nicht nur schon fertig montierte Decken- und Wandverkleidungen wieder abgenommen bzw. geöffnet werden, auch können anstehende Arbeiten wie beispielsweise die Montage der Fachraummöbel nicht plangerecht ausgeführt werden.

Neben dem hohen finanziellen Schaden ist auch mit einer mehrmonatigen Bauverzögerung zu rechnen. Ein genauer Zeitraum kann hier noch nicht genannt werden, da die Schäden erst noch abschließend erfasst und für die polizeilichen Ermittlungen dokumentiert werden müssen.

Vandalen am ITG-Bau in Dachau: Bauarbeiten verzögern sich erheblich



Da die Leistungen noch nicht abgenommen waren, trifft der direkte finanzielle Schaden wohl die beauftragten Bauunternehmen bzw. deren Versicherungen, so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung. Aber auch auf den Landkreis werden zusätzliche Aufwendungen zukommen, die aktuell noch nicht abgeschätzt werden können. Vor allem werden Fachräume sowie die neue Sporthalle nicht wie geplant zum Jahreswechsel für den Unterricht sowie den Vereinssport zur Verfügung stehen.

„Eine solche Art von böswilliger Sabotage habe ich noch nicht erlebt und konnte ich mir bisher auch nicht vorstellen“, sagte Helmut Zech in seiner Funktion als stellvertretender Landrat in einer ersten Reaktion. „Die Dimension geht weit über das leider bekannte Maß an Vandalismus hinaus. Hier wurde nicht nur die schulische und sportliche Infrastruktur getroffen, sondern dieser Vorfall wird auch Auswirkungen auf die Abwicklung zukünftiger Baumaßnahmen des Landkreises haben.“

Nach Angaben der Polizei Dachau lagen bis gestern keinerlei Hinweise zu dem oder den Tätern vor.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, stellt der Landkreis eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro in Aussicht.

Das Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium ist seit Langem zu klein, jahrelang wurde der Optimierungsbau geplant. In den Neubau kommen vor allem Fachräume für die sogenannten Mint-Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie, Biologie oder Informatik. Im Erdgeschoss bildet eine Aula mit Lichthof das Zentrum. Außerdem entsteht eine Zweifach-Turnhalle. Die rund 750 Quadratmeter große Dachfläche soll zum Teil Sportfeld und zum Teil Aufenthaltsbereich sein. Die Fertigstellung war bis zum Herbst 2019 geplant. Das Landratsamt veranschlagte die Baukosten im Jahr 2017 auf 19 Millionen Euro. dn