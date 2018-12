Unternehmerfamilie prellt Staat um 264 000 Euro

Vater, Mutter und Sohn auf einer Anklagebank gibt es selten bei Prozessen am Amtsgericht Dachau. Wenn die Mama, 50, und der Sohnemann, 23, Geschäftsführer eines Bauunternehmens sind, und der Vater, 53, als „der eigentliche Chef“, so die Staatsanwältin, die Strippen zieht, dann ist das eben so, wenn es zum Geschäftsgebaren des Triumvirats gehört, im großen Stil Sozialversicherungsbeiträge vorzuenthalten und obendrein bei den Behörden unvollständige Angaben zu machen.

Um die Sache zu vereinfachen: Das familiäre, in Altomünster beheimatete Triumvirat gründete 2007 eine Firma für Erd- und Abbrucharbeiten sowie Hochbau und bot schlüsselfertige Häuser feil. Bis zur Insolvenz 2017 ließ es zahlreiche Bauarbeiter für sich werkeln und bezahlte sie unter Mindestlohn. Ein angeblich selbstständiger Bauleiter beaufsichtigte die Arbeiter völlig unselbstständig. Denn was er zu tun oder zu lassen hatte, bestimmte ausschließlich der „eigentliche Chef“, sprich der Vater. Schaden für Vater Staat in der angeklagten Zeit von Januar 2012 bis zur Insolvenz im Juli 2017: über 264 000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft addierte akribisch Fall um Fall, zog bei 506 einen Schlussstrich, zimmerte eine Anklageschrift und legte dem Vorsitzenden und den beiden Laienrichtern des Schöffengerichts ans Herz, das Triumvirat wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in Mittäterschaft zu verurteilen.

Soweit kam es in der Hauptverhandlung indes nicht. Die beiden Anwälte des Triumvirats baten Staatsanwältin und Gericht zu einem Rechtsgespräch, das der „Förderung“ des Verfahrens dient, wie es in der Strafprozessordnung so schön heißt. Nachdem man zu sechst eine geschlagene Stunde lang „gefördert“ hatte, vertagte der Vorsitzende Richter Daniel Dorner die Hauptverhandlung. Es ginge noch um die Schadensbegleichung, so die Staatsanwältin – und nicht zu vergessen: um Freiheitsstrafen in Höhe von bis zu fünf Jahren, so das Strafgesetzbuch.