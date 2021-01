VdK Dachau trotz Corona stets erreichbar

Auch im Krisenjahr 2020 hat der VdK Dachau erneut Mitgliederzuwächse verzeichnet und beweist sich als verlässlicher Partner und Ansprechpartner für Menschen in sozialen Notlagen. Fast 90 Prozent der Beratungen mussten telefonisch, schriftlich oder elektronisch abgewickelt werden. Und es stellte sich heraus: Viele Ratsuchende verschoben wichtige Anträge!

Dachau – Die Anzahl der VdK-Mitglieder im Landkreis Dachau ist im vergangenen Jahr um fast 300 angestiegen. Zum Jahresende waren 7372 Dachauer Bürger Mitglied im VdK, wie der Sozialverband in seinem Jahresbericht mitteilt. Die Mitgliederzahl in ganz Bayern beträgt über 743 000.

Die Geschäftsführerin des VdK-Kreisverbandes, Stefanie Otterbein, bezeichnete die steigenden Mitgliederzahlen als „Vertrauensbeweis“, der belege, dass sich die Menschen beim Sozialverband VdK gut aufgehoben fühlen. Der VdK Dachau habe bewiesen und im Krisenjahr gezeigt, dass sich seine Mitglieder auf ihn verlassen können, so die Sozialjuristin Otterbein. Wo Geschäfte und Behörden schließen mussten oder Kontaktbeschränkungen galten, blieb der VdK sowohl im ersten als auch im zweiten Lockdown für seine Ratsuchenden immer erreichbar.

Die Kreisgeschäftsstelle hat im vergangenen Jahr über 3800 Beratungstermine durchgeführt. In diesen Terminen wurden fast 5400 verschiedene rechtliche Themen besprochen.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wurden die Beratungstermine zu fast 90 Prozent telefonisch, schriftlich oder elektronisch durchgeführt. So konnte sichergestellt werden, dass die Geschäftsstelle jederzeit erreichbar blieb und das Infektionsrisiko für VdK-Mitglieder (zum großen Teil Menschen mit Vorerkrankung, Behinderung oder ältere Menschen) minimiert werden. Lange Wartezeiten auf einen Termin findet man in Dachau nicht.

Der Vergleich der Jahre 2019 und 2020 zeigt, dass sich das Beratungsvolumen wegen der Coronakrise nicht wesentlich verringert hat, aber auch nicht – wie zunächst erwartet – enorm gestiegen ist. Es haben etwas weniger Beratungstermine stattgefunden als im Vorjahr, was sich durch den ersten Lockdown im März/April erklären lässt. In dieser Zeit haben die Leute die Beratung nur sehr zögerlich in Anspruch genommen und waren offenbar unsicher, auch wenn die Rechtsberater des VdK Dachau immer erreichbar waren.

Besonders auffällig ist, dass deutlich weniger Anträge gestellt worden sind als im vergangenen Jahr – fast 150 Anträge weniger als im Vorjahr. Viele Ratsuchende haben während des ersten Lockdowns eher von Antragsstellungen abgesehen oder diese aus Infektionsgründen, wo es möglich war, verschoben. „Dies ist für uns eine sehr besorgniserregende Entwicklung, und wir können nur davon abraten, Anträge zu verschieben oder gar nicht zu stellen“, so Otterbein. Bevor eine solche Entscheidung getroffen werde, sollte auf jeden Fall eine fachkundige Beratung eingeholt werden, da ansonsten wichtige Ansprüche verloren gehen könnten.

Die Zahl der eingelegten Widersprüche und Klagen hingegen steigt konstant an und lag im Jahr 2020 bei 218 Widersprüchen und 55 Klagen.

768 juristische Verfahren im Jahr 2020 begleitet

Mit zwei juristischen Beratern betreuten die Experten des VdK-Kreisverbands Dachau im vergangenen Jahr über 768 Verfahren. Der Schwerpunkt der Verfahren liegt im Schwerbehinderten- sowie Rentenrecht. Erhöhter Beratungsbedarf ist seit einiger Zeit aber auch im Bereich der Pflegeversicherungsleistungen zu erkennen. Besonders die Coronakrise ließ aber auch die Beratungszahlen im Bereich des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe sowie auch des Arbeitslosengeldes merklich ansteigen.

Insgesamt erstritt der VdK 752 069,07 Euro an Nachzahlungen für seine Mitglieder. Zu beachten ist, dass laufende Zahlungen (beispielsweise monatliche Rente oder Krankengeld) oder geldwerte Vorteile (etwa ein früherer Rentenbeginn durch Schwerbehinderung oder Steuervergünstigungen) hier nicht beinhaltet sind.

„Umso wichtiger wird im kommenden Jahr daneben auch das sozialpolitische Engagement des Sozialverbandes VdK“, so Otterbein, „der Sozialstaat steht auf dem Prüfstand, gerade und insbesondere auch in Fragen rund um die Finanzierung der Krise. Für uns geht es darum, ihn zu verteidigen, denn aus unserer Sicht darf die Krise nicht auf dem Rücken der ohnehin schon sozialbenachteiligten oder gar unseres Sozialstaates als großem Ganzen ausgetragen werden.“

Im anstehenden Wahljahr werde der VdK daher trotz Krise nicht müde werden, „soziale Ungerechtigkeiten in unserem Lande anzuprangern und auf Verbesserungen im Sinne seiner vielen Mitglieder hinzuwirken“, so die Kreisgeschäftsführerin abschließend.

Hilfesuchende erreichen den VdK-Kreisverband Dachau per Post unter der Adresse Bruckerstraße 47, 85 221 Dachau, unter der Telefonnummer 0 81 31/8 78 72 oder per E-Mail an kv-dachau@vdk.de.

mm