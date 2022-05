Verbrechen und Verantwortung

Vor Gericht: David Auer, Taisiya Schumacher, Mirijam Verena Jeremic werden als Angeklagte von den US-Offizieren (Vivian Kanner, Felix von Jascheroff) befragt. © hab

Das Schauspiel „Die Dachauer Prozesse“ beschäftigt sich mit der Frage, wer für die Massenverbrechen des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht werden kann.

Dachau – Um die Dachauer Gerichtsverfahren aus dem Schatten der weltbekannten Nürnberger Prozesse zu holen, inszenierte die Produzentin Tugyan Baris ein Theater über einen der bedeutendsten Kriegsverbrecherprozesse der Alliierten.

An einem historischen Ort, der ehemaligen Lagerküche des Dachauer Konzentrationslagers, feierte das Bühnenstück am Donnerstagabend Premiere. „Wir wollen die Verbrechen des Nationalsozialismus greifbar und eindrücklich zeigen. Das Stück soll nicht nur unterhalten, sondern vor allem das Bewusstsein schärfen und aufklären“, so die Produzentin im Vorwort.

Die Handlung basiert unter anderem auf Zeugenaussagen von Überlebenden. Außerdem flossen bisher unveröffentlichte Mitschriften von Lieutenant Colonel Warren Lambert, einem der Richter der Dachauer Prozesse, in das Drehbuch ein. Geschrieben wurde das Stück von Tugyan Baris und Regisseur Victor Perillo in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Abteilung der KZ-Gedenkstätte.

Das Bühnenbild versetzt zurück in die Zeit der Prozesse, die zwischen November 1945 bis August 1948 stattfanden: Ein dunkler Raum, dramatische Cello-Musik und eine spärlich beleuchtete Bühne schaffen dabei eine bedrückende Atmosphäre. Die Szenen spielen sich vor Gericht ab, Richter Lambert urteilt über die Unterstützer des NS-Regimes.

In mehreren kurzen Akten kontrastieren die Überlebenden die Aussagen der angeklagten SS-Männer, die versuchen, jede Schuld von sich zu weisen. Der Gerichtsvertreter Lewis befragt mit scharfem Ton die Angeklagten, die alle auf „unschuldig“ plädieren. Die in fließenden weißen Gewändern gekleideten Überlebenden erzählen emotional von ihrer traumatischen Gefangenschaft und widerlegen damit die Angeklagten. Die Opfer stützen sich gegenseitig, halten sich an den Händen, bilden eine Einheit.

Im Kontrast dazu stehen die schwarz gekleideten Angeklagten, jeder für sich, viele mit einem verächtlichen Lächeln auf den Lippen. Vor Gericht verantworten müssen sich unterschiedliche SS-Angehörige: zwei Ärzte, ein Wachmann des Konzentrationslagers sowie ein Obersturmführer und ein Sturmscharführer.

Richter Lambert wird als ruhiger, gewissenhafter Mensch portraitiert, der niemanden ohne ausreichende Beweise verurteilt und trotzdem versucht, den Opfern gerecht zu werden. Das Besondere am Donnerstagabend: Bei der Premiere war auch Lamberts Tochter Kristina Lambert-Christmann anwesend. Ihre Meinung zum Stück: „Mein Vater wurde überraschend echt dargestellt mit seiner ruhigen Art, aber auch die Uniform und die Statur waren sehr ähnlich!“.

Am Ende herrschte ergriffene Stille im Raum, dann folgte minutenlanger Applaus. Viele Menschen hatten Tränen in den Augen und umarmten sich.

Nele Behrens

Weitere Vorstellungen

Zwei weitere Vorführungen finden am heutigen Samstag um 15 und 19 Uhr statt.