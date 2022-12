Verdienstkreuz für Hans-Günter Richardi

Übergabe des Verdienstkreuzes: Landrat Stefan Löwl, Hans-Günter Richardi und Oberbürgermeister Florian Hartmann (von links). © landratsamt

Hans-Günter Richardi setzt sich seit Jahrzehnten für Erinnerungskultur und die KZ-Gedenkstätte Dachau ein. Dafür erhielt der Dachauer jetzt das Verdienstkreuz am Bande.

Dachau – Hans-Günter Richardi hat für sein herausragendes Engagement rund um die Erinnerungskultur und die KZ-Gedenkstätte Dachau das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Im Kreise seiner Familie wurde dem heute 83-jährigen Dachauer die Auszeichnung von Oberbürgermeister Florian Hartmann und Landrat Stefan Löwl überreicht.

Als Journalist und immer wieder auch in ehrenamtlichem Engagement trug Hans-Günter Richardi maßgeblich zur Aufarbeitung des geschichtlichen Erbes der Stadt Dachau bei. „Er lebt seit 1969 in Dachau und setzte sich seitdem dafür ein, den ehemaligen KZ-Häftlingen eine Stimme zu geben“, wie das Landratsamt mitteilt. So nahm er unter anderem Gespräche mit Zeitzeugen auf Tonband auf und hat damit eine Stück Zeitgeschichte erschaffen. Insgesamt veröffentlichte Richardi seit 1968 allein oder gemeinsam mit Kollegen mehr als 40 Publikationen.

In seinem Ruhestand widmete sich Richardi intensiv dem Schicksal der Sippen- und Sonderhäftlinge aus unterschiedlichsten Ländern, die gegen Kriegsende von der SS nach Südtirol verschleppt wurden. Sein durch die jahrzehntelange Arbeit entstandenes Archiv stellte Hans-Günter Richardi der KZ-Gedenkstätte zur Verfügung.

Bereits 1996 wurde Richardi mit den Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern ausgezeichnet. Mit dem Verdienstkreuz am Bande wird seine Arbeit nun auch von der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt.

Landrat Stefan Löwl übergab die Ehrung mit den Worten: „Ich bin beeindruckt, welches Engagement, welches Herzblut und welche Leistungen in unserem Landkreis durch Personen wie Sie erbracht werden.“ OB Florian Hartmann ergänzte: „Erinnern ist Arbeiten für die Zukunft – mit Ihrem Lebenswerk haben Sie sehr viel für uns als Gesellschaft heute, aber auch für die kommenden Generationen geleistet.“ dn