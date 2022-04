Verein Dachauer Moos arbeitet am Comeback der Moore

Von: Nico Bauer

Das Dachauer Moos hatte einst riesige Moorflächen, die nun teilweise wiederhergestellt werden sollen. Die Saubachquelle (Krenmoos bei Karlsfeld) wurde bereits renaturiert. © Verein Dachauer Moos

Der Verein Dachauer Moos will mit großen Projekten die heimische Natur erhalten und ausbauen. Dafür arbeitet er an einem Verband, bei dem viele Kommunen an einem Strang ziehen müssen.

Dachau – Seit mehr als 25 Jahren gibt es den für den Naturschutz gegründeten Verein Dachauer Moos – und heute braucht man ihn dringender denn je. Im Zuge des Siedlungsdrucks im Großraum München und des Klimawandels hat der Verein die Aufgabe, die heimische Landschaft zu pflegen, aufzuwerten und den Menschen den Wert der heimischen Natur nahe zu bringen.

Für diese Bildungsarbeit hat der Verein mit dem Obergrashof eine Bio-Gärtnerei und Veranstaltungsstätte, bei der 2021 rund 1200 Kinder und Erwachsene an Veranstaltungen und Exkursionen teilnahmen. Das große Projekt der nächsten Jahre ist die Renaturierung des Kalterbachs, die in fünf Jahren erreicht werden soll.

Der Bach entsteht am Feldmochinger See, verläuft zwischen Karlsfeld und der Regattastrecke, östlich an Dachau vorbei, um dann nahe Ampermoching in die Amper zu fließen. Mit der Maßnahme im Bach und an den Ufern sieht Robert Rossa, der Geschäftsführer des Vereins Dachauer Moos, eine große Chance für einen Biotopverbund, mit dem man einer rückläufigen Artenvielfalt entgegenwirken kann. Für das Projekt winken große Zuschüsse von Bund, Land oder Bezirk, aber dafür müssen alle Kommunen und das Wasserwirtschaftsamt im Boot sitzen. „Ich bin bei der Umsetzung sehr optimistisch“, sagt Rossa, der auf Zuschüsse zwischen 75 und 90 Prozent hofft. Auch Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) konnte der Verein schon für die Renaturierung begeistern.

Klimaschutz als Vereinsziel

„Das Problembewusstsein für den Klimaschutz ist mittlerweile in den Kommunen angekommen“, sagt der Vereinsvorsitzende und Haimhausener Bürgermeister Peter Felbermeier. Rossa und Felbermeier wissen, dass alle Kommunen, Landkreise und das Wasserwirtschaftsamt als Genehmigungsbehörde diesen Biotopverbund unterstützen müssen. Der 1995 gegründete Verein hat mittels einer Satzungsänderung auch den Klimaschutz als Vereinsziel aufgenommen – und hier kommen die angestrebten Moorrenaturierungen ins Spiel. Im Dachauer Moos gibt es rund 2500 Hektar landwirtschaftlich genutzter Moorböden. „Die Moorrenaturierung ist eine gewaltige Aufgabe“, sagt Robert Rossa, „vor allem bedeutet es viel Bürokratie.“ Die Rückkehr zu diesen wertvollen Naturlandschaften braucht viel mehr als eine Bewässerung. Der Verein muss beispielsweise bei Ernteminderungen auf benachbarten Flächen nachweisen, dass ein Moor und der geänderte Grundwasserstand kein Problem darstellen.

Das Helm-Knabenkraut ist eine heimische Orchideenart, die in Moorflächen perfekte Lebensräume haben. Die Pflanze erreicht Wuchshöhen von 20 bis 50 Zentimetern. © Verein Dachauer Moos

Für die Rückkehr zu den Mooren wartet man im Dachauer Moos derzeit noch auf ein von der großen Politik angekündigtes Moorbauernprogramm. „Erst dann kann ich den Landwirten etwas anbieten“, sagt Robert Rossa. Sein Vorsitzender Peter Felbermeier betont das Vorgehen mit allen im Boot – „und dabei ist die Landwirtschaft für uns der wichtigste Part“.

Auch Schulkinder sollen über Bedeutung der Moore informiert werden

Der Verein Dachauer Moos hat mit seinen eineinhalb Angestellten begrenzte Möglichkeiten für ein riesiges Gebiet mit schier unendlichen Potenzialen. Die beiden Ziele mit einem renaturierten Kalterbach und dem Wiederaufleben verschiedener Moore könnten Leuchtturmprojekte für den Klimaschutz im Münchner Norden sein.

Dazu kommt dann auch noch die Umweltbildung, bei der man Schulklassen, Kindergartengruppen und Familien in die heimische Natur begleitet, die verborgenen Schätze sichtbar macht und eben auch die Auswirkungen auf das Klima beschreibt. Das sind die Aufgaben von Robert Rossa, der beim Verein Dachauer Moos als Geschäftsführer die zur Unteren Naturschutzbehörde gewechselte Sabine Schöttl ersetzte.

Er macht auch deutlich, dass mit dem rasant vorangehenden Klimawandel die Notwendigkeit und auch die Zeit für Projekte und Umsetzungen drängen: „Wir spielen gerne Feuerwehr und sind da, wenn es brennt.“

