Ein Eckpfeiler der Dachauer Musikszene

Vor 20 Jahren hat Hans Blume den Verein „Musik erleben in Dachau e. V.“ gegründet. Nun wurde Geburtstag gefeiert.

Dachau–Seit 20 Jahren ist der Verein „Musik erleben in Dachau e. V.“ „ein nicht wegzudenkender Eckpfeiler des musikalischen Ausbildungs- und Veranstaltungsangebotes in Dachau“, erklärte OB Florian Hartmann in seiner Laudatio im Thomahaus. Die Vereinsarbeit besteht nicht nur aus der Organisation von Konzerten, sondern beinhaltet unter anderem die Vermittlung von Korrepetitoren, die Förderung besonders begabter Schüler oder den Verleih von Instrumenten. Außerdem ist er eine Unterrichtsplattform der privaten, freiberuflichen Musiklehrer. „Die Stadt Dachau ist froh und dankbar für die tolle Arbeit“, verkündete Hartmann und überreichte Blume „ein kleines Geburtstagsgeschenk“ in Form eines Schecks. Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki schloss sich seinem Beispiel an und überreichte ihr Kuvert der zweiten Vorsitzenden, Gudrun Huber. Auch Schriftführerin Heike Storm erhielt einen Briefumschlag, den ihr Gudrun Huber zum Dank für die Arbeit an der Vereinshomepage übergab.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von kammermusikalischen Einlagen der Vereinsmitglieder: „Blumes klassische Harmoniemusik“ spielte Ausschnitte aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, Petra und Susanna Morper eine Sonate für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven. Ina Lipp, Heike Storm, Tom Peschel und Hans Blume führten zwei lustige „Valses Musettes“ auf, Elisabeth Einsiedler und Petra Morper überzeugten mit zwei leidenschaftlichen Tangos. Der Festakt war gleichzeitig das Abschiedskonzert des Erchana-Orchesters: „Das Orchester ist sozusagen gewachsen, groß geworden und zieht jetzt aus dem Verein aus“, scherzte Huber über den Vereinsaustritt.

(dn)