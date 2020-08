Verein „Perspektiven für Burkina Faso“ hilft den Ärmsten der Armen

Seit letztem Jahr gibt es den Verein „Perspektiven für Burkina Faso“. Die Verantwortlichen freuen sich nicht nur über Spender, sondern auch über weitere Mitglieder.

Dachau – „Perspektiven für Burkina Faso“ heißt der Verein, der sich im März vergangenen Jahres im Landkreis Dachau gegründet hat (wir haben berichtet). „Eine bunt gemischte Gruppe“, wie die neue ehrenamtliche Geschäftsführerin Irmgard Hetzinger-Heinrici sagt. Der Anstoß dazu kam von CSU-Politkern. „Wir sind überparteilich. Und wir freuen uns über weitere Mitstreiter und Talente“, so Hetzinger-Heinrici.

Ihr soziales Engagement in dem drittärmsten Land der Welt wurde ausgelöst durch erschreckende Berichte der Schwabhauserin Jeanette Huber. Sie berichtete über unvorstellbare Armut, Bildungsnot der Kinder und katastrophale Arbeitsbedingungen. Seit drei Jahren leitet sie das West-Afrika-Büro der Hanns-Seidel-Stiftung in der Hauptstadt Ouagadougou.

Bei einem Besuch im vergangenen Jahr machte sich eine Delegation von sozial Engagierten aus dem Landkreis selber ein Bild von den Verhältnissen und kam zu der festen Überzeugung: Wir müssen dringend helfen. Und zwar, wie Bernd Wanka aus Karlsfeld, sagt: „Als Hilfe zur Selbsthilfe, nicht so, wie die frühere Entwicklungshilfe.“ Dazu gehört die Stärkung der heimischen Produktion, eine Verbesserung der nachhaltigen Energieversorgung und die Einbindung burkinischer Ärzte und Pfleger im Gesundheitssystem. Und vor allem: Mehr Bildung für die Kinder.

Am stärksten betroffen waren Wanka und der Vorsitzende des Vereins, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, wie Frauen, Männer und Kinder in einem Steinbruch arbeiten und leben. Sie graben mit ihren bloßen Händen Granit für den Straßenbau aus. Damit der Stein zerbricht, werden Autoreifen angezündet. „Ungeheurer Gestank und gefährliche Dämpfe, die Sonne brennt, eine Arbeit, die apokalyptisch erscheint“, berichtet Seidenath. Ihre Kinder müssen die Frauen oft mitnehmen – weil es nicht genügend Kindergartenplätze gibt. „Und so passen Fünfjährige auf die Zweijährigen auf“, hat Bernd Wanka gesehen. Deshalb ist ein großes Ziel des Vereins, eine örtliche Initiative zu unterstützen, die bereits mit einfachsten Mitteln eine Kindertagesstätte samt Grundschule errichtet hat. Und sie so zu erweitern, dass alle Kinder aus dem Steinbruch dort lernen können. Diese Schule hat die Delegation ebenfalls besucht. „Es war sehr berührend, mit welchem Eifer und welcher Wissbegier die Kinder hier lernen“, so Seidenath.

Ein weiteres Ziel ist, die Großgemeinde Kokologho mit einem Einzugsgebiet von 45 000 Einwohnern dabei zu unterstützen, ein Gymnasium zu bauen, innerhalb des Programms „1000 Schulen für unsere Welt“. Dafür setzt sich vor allem Landrat Stefan Rößle aus dem Kreis Donau-Ries ein, der den Bau einer Schule in Afrika mit 50 000 Euro „gestemmt hat“, wie Wanka es formuliert. Er unterstützt auch die Dachauer Initiative.

Um die vielen Aufgaben zu erfüllen, sucht der Verein nicht nur Spender, sondern auch aktive Mitarbeiter. „Auch Patenschaften für Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen, sind dringend gewünscht. Für 350 Euro im Jahr im Jahr kann man schon helfen“, sagt Irmgard Hetzinger-Heinrici. Von Spenden sollen auch weitere, stabile Nähmaschinen für junge Näherinnen angeschafft werden, sechs sind es bisher.

Für die Geschäftsführerin ist die Mitarbeit an diesem Afrika-Projekt eine wahre Herzensangelegenheit. Eigentlich wollte sie nach ihrem Berufsleben und ihrem Engagement als Kreishandwerksmeisterin nichts mehr ehrenamtlich machen. Aber als sie von Burkina Faso hörte, war‘s vorbei mit dem Vorsatz: „Ich wollte als junges Mädchen unbedingt Krankenschwester werden, um nach Afrika zu gehen.“ Sie wurde dann aber bekanntermaßen Friseurin. „Und jetzt bin ich dankbar für diese Aufgabe.“ Und kann endlich in Afrika helfen.

