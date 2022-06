Vereine übernehmen Kinderbetreuung

Von: Stefanie Zipfer

Kita-Plätze sind vor allem in Dachau und Karlsfeld rar. Und jetzt kommt eine neue Aufgabe für die Kommunen hinzu: die Unterbringung von Kindern aus der Ukraine.

Dachau/Karlsfeld – In Dachau und Karlsfeld sind Kita- und Kindergartenplätze seit Jahren rar. Dennoch müssen die Kommunen die Betreuung auch der ukrainischen Kinder sicherstellen. Die Lösung sind nun sogenannte niederschwellige Angebote, in denen die Kinder vor allem auf die Einschulung vorbereitet werden sollen.

In der Landeshauptstadt und den umliegenden Städten sind Kita-Plätze seit Jahren Mangelware. Während der Zuzug in die Region auf hohem Niveau bleibt, tun sich die Kommunen schwer, Personal für ihre Betreuungsangebote zu finden. Die Folge ist auch in Dachau und Karlsfeld zu beobachten: Eltern müssen bangen, für ihren Nachwuchs einen Betreuungsplatz zu finden. Die Auslastung der Kitas und Kindergärten liegt konstant bei 100 Prozent.

Umso weniger erfreut waren die Verantwortlichen in den Rathäusern, als im vergangenen Monat von der Bundesregierung die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten neu geregelt wurde. Damit gelten seit 1. Juni, wie mehrfach berichtet, nicht mehr die Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, sondern die Hartz-IV-Regeln des Sozialgesetzbuches.

Das heißt: Die Kommunen sollen sich nicht nur um die Kinderbetreuung der Geflüchteten kümmern, sondern nun auch noch um die Unterbringung der Familien. Ein fast schon aussichtsloses Unterfangen auf dem umkämpften Wohnungs- und Fachkräftemarkt der Metropolregion München.

Um die prekäre Personalsituation in den Kitas wissend, hat sich der Freistaat aber immerhin als so kulant erwiesen, dass die ukrainischen Kinder nun nicht zwingend in die Regeleinrichtungen aufgenommen werden müssen. Stattdessen reichen auch „niederschwellige Betreuungsangebote“.

Der Dachauer Stadtrat hat sich daher am Dienstag entschieden, diese Betreuungsleistung an die Akademie Bonauer sowie den Verein Rubiki, einen russischsprachigen Verein für Bildung, Kultur und Integration, zu vergeben.

Die Akademie Bonauer hatte dafür in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring ein Konzept ausgearbeitet, wie die ukrainischen Vorschulkinder bis zum Schulbeginn im September gut vorbereitet werden können. Für die Finanzierung stellt der Stadtrat 20 560 Euro zur Verfügung.

Das Konzept von Rubiki sieht unterschiedliche Lehrelemente vor, zum Beispiel Deutsch- und Malunterricht sowie Bewegungs- und Tanzstunden, die von speziell ausgebildeten Lehrkräften geleitet werden. 6800 Euro gibt es dafür von der Stadt.

Im Stadtrat sah man die beiden Angebote als ersten Schritt in Richtung Integration der ukrainischen Kinder. Sie trügen „zur emotionalen Stabilität“ der Geflüchteten bei, so Stadträtin Sophie Kyriakidou, und würden die „Freundschaft zwischen den Völkern“ fördern.

In Karlsfeld ist Bürgermeister Stefan Kolbe weniger euphorisch. Wie in Dachau gebe es „lange Wartelisten“ für die gemeindlichen Betreuungseinrichtungen: Die Kinder der ukrainischen Geflüchteten alle in den Regeleinrichtungen unterzubringen, hält er dafür für so gut wie ausgeschlossen.

Wie viele Plätze genau in den Karlsfelder Kitas und Kindergärten fehlen, kann er – wie Dachaus Sozialamtsleiter Markus Haberl – noch nicht exakt beziffern. Fest steht: Auch in Karlsfeld werden die niederschwelligen Angebote, etwa in Zusammenarbeit mit dem Sportverein, zumindest kurz- bis mittelfristig die Lösung sein. Kolbe betont, dass im Rahmen dieser Betreuung „am wichtigsten die Vorschulkinder“ seien, die zweite Priorität hätten dann Kinder, deren Eltern arbeiten – wo es also „um Existenzen geht“.

Ganz grundsätzlich aber bleibt er bei seiner bereits vor Wochen geäußerten Kritik, dass den Kommunen in Sachen Flüchtlingsbetreuung zu viel zugemutet wird. Mit dem Rechtskreiswechsel zum 1. Juni dürften sich die Ukrainer „ja jetzt frei bewegen. Wenn die weg sind, sind die weg“. Anders als bei den Asylbewerbern der Flüchtlingswelle vor sieben Jahren, wüsste heute bei den Ukrainern niemand, wie lange diese in Deutschland blieben. „Das sind hauptsächlich Mütter mit Kindern, die Ehemänner kämpfen irgendwo in der Ukraine.“ Diese Leute, so Kolbe, „haben andere Probleme als einen Kindergartenplatz“.

Wie Haberl im Dachauer Rathaus, der sich in den kommenden Wochen auch noch darum kümmern muss, eine Bedarfslücke von 271 Betreuungsplätzen für die Nicht-Flüchtlingskinder zu füllen, geht auch Kolbe dennoch davon aus, „dass wir das schon irgendwie hinkriegen“.

Amtsleiter Haberl gleicht für die Vorbereitung des kommenden Kindergartenjahres im September derzeit Kita-Anmeldezahlen mit den Anmeldezahlen ukrainischer Flüchtlinge im Einwohnermeldeamt ab und hofft so, „dass wir uns irgendwann an eine Zahl annähern“, die für den Herbst „belastbar sein könnte“.

Apropos annähern: Karlsfelds Bürgermeister Kolbe würde sich wünschen, dass Politiker aus Berlin oder München „einfach mal an einer Schlüsselstelle in einem Rathaus arbeiten“. Dann würden derart lebensfremde Beschlüsse vielleicht künftig nicht mehr gefasst. Im Moment sei „die Politik einfach zu weit weg vom wahren Geschehen“!