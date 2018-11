Sportler auf der Warteliste

Das Gelände des ASV Dachau ist veraltet und platzt aus allen Nähten. Angesichts der Tatsache, dass die Stadt stetig wächst und neben Hobbysportlern auch acht Dachauer Schulen sowie fünf Kindergärten dort Sport treiben, droht der Vereinssport unter die Räder zu kommen.

Dachau – Eigentlich, sagt ASV-Geschäftsführer Andreas Wilhelm, würde er gerne jedes Kind aufnehmen, das in seinem Verein Fußball spielen will. Leider sei er von der Umsetzung dieses Ziels gerade weit entfernt, „es ist eine Katastrophe“! Für Fußball gebe es eine Warteliste, ebenso für die Eislaufschule für Kinder. Sollten die Schulen der Stadt noch weiter in Richtung Ganztagsbeschulung gehen, dann so Wilhelm, „kriegen wir ein Problem“. Ohne Ersatzbau für die Scherer-Halle und die zugehörigen Erweiterungsflächen „können wir das dann einfach nicht mehr bedienen“.

Tatsächlich profitiert gerade die Stadt enorm von der Bereitschaft von Dachaus größtem Verein, den Kindern und Jugendlichen in Form von Schulkooperationen seine Sportstätten samt Übungsleitern zur Verfügung zu stellen. Für die Stadt ist diese Lösung insofern bequem, als der Verein für den Unterhalt der Hallen sorgt, einen Hausmeister stellt und, so formuliert es Wilhelm, „sich kümmert, wenn mal ein Wasserhahn tropft“.

Im Gegenzug, klar, bekommt der Verein potenziellen Nachwuchs frei Haus geliefert. Und die Stadt beteiligt sich – entsprechend der geltenden Sportförderrichtlinien – an den Kosten für den Bau der neuen Sportstätten.

Die Erweiterung des ASV-Geländes, so Wilhelm, wird aber trotz allem eine Kraftprobe für den Verein. 1993 habe der Schuldenstand noch 3 Millionen Euro betragen; dieser sei aber „fast abgetragen. Jedes Jahr werden es 180 000 Euro weniger“, betont Wilhelm, und erklärt aber auch: „Noch einmal werden wir keine 3 Millionen Euro Schulden vertragen.“ Wichtig bei der Finanzierung der neuen Sportstätten sei daher die Frage: „Wie viel wird für den Schulsport anerkannt?“ Denn: Je mehr Schulsport, desto mehr Geld bekommt die Stadt vom Freistaat. Zwar sei die Finanzierung des Gesamtprojekts sowie der Anteil des ASV noch nicht abschließend geklärt. Fest stehe aber: „Der Schulanteil ist ein entscheidender Punkt bei der Bezuschussung. Ein Großteil ist für den Schulsport vorgesehen.“

Die gesunde Balance zu halten zwischen Vereins- und Schulsport ist daher nicht einfach. In den ASV-Räumen findet Mittagsbetreuung statt, der Verein kümmert sich um Fortbildungen für Lehrer sowie die Bundesjugendspiele, betreut drei Gruppen der Mittelschul-Sportklassen und stellt ansonsten seine Räumlichkeiten für den Sportunterricht von acht Dachauer Schulen, fünf Kindergärten sowie karitativen Einrichtungen zur Verfügung. Wilhelm fasst es so zusammen: „Wir müssen aufpassen, dass uns der Kooperationssport nicht auffrisst. Der Vereinssport darf nicht leiden. Daher benötigen wir den Neubau mit Erweiterungen!“

Klar, die aktuellen Pläne versprechen natürlich Besserung, sind aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, dass die Stadt weiter wächst. Für den Neubau der Georg-Scherer-Halle sind im städtischen Haushalt bereits 10 Millionen Euro eingestellt. Langfristig soll der Verein außerdem weitere Hallen, sogenannte Multifunktionsräume, bekommen; hierfür seien im Bebauungsplan „Platzhalter“ vorgesehen, sodass später nicht für jedes einzelne Vorhaben ein neuer Bebauungsplan erstellt werden muss.

Das Problem: Noch ist nicht klar, wohin am Ende das geplante neue Eisstadion für den ESV Woodpeckers gebaut wird. Und daran hängt letztlich die ganze weitere Entwicklung des Vereins. Denn: Der letzte Beschluss des Finanzausschusses stellte zwar klar, dass die Halle an den südlichen Rand des ASV-Geländes platziert werden soll und dafür vier Tennisplätze und rund 2000 Quadratmeter Bannwald weichen müssten. Die neue Scherer-Halle soll im Zuge dessen an die Stelle der aktuellen Eislauffläche, wobei der Neubau – und dies ist ein weiterer Beschluss – aber erst starten darf, wenn gesichert ist, dass die neue Eishalle zur nächsten Saison fertiggestellt ist. Offiziell lautet der Beschluss: „Die weiteren Planungen für die Umgestaltung des ASV-Geländes können so lange nicht abschließend behandelt werden, solange ein Standort für die Eiskunstbahn nicht ebenfalls abschließend festgelegt ist.“

Andreas Wilhelm und seine Vereinskollegen sind seit Jahren Meister der Improvisation, würden sich aber dennoch eine zeitnahe Lösung wünschen: Seit 2012 würde nun geplant, es seien auch schon „gute Schritte gemacht worden“. Doch der „Weg ist noch lang“. Wolle der Verein daher weiter seinem Auftrag nachkommen und nicht nur seinen 4600 Sportlern, sondern auch den Schulkindern der Stadt zeitgemäße Sportstätten bieten, dann, so Wilhelm, „brauchen wir endlich eine Entscheidung“.