Verkehrschaos in Dachau: Großbaustelle Ludwig-Thoma-Straße bringt massive Einschränkungen ab September

MD-Gelände bekommt neue Wasserleitungen

Von Petra Schafflik schließen

Das alte MD-Gelände bekommt neue Wasserleitungen. Ab September wird deshalb die Ludwig-Thoma-Straße voll gesperrt.

Dachau – Die Kanal-Arbeiten in der inneren Schleißheimer Straße laufen noch, da steht schon die nächste Großbaustelle im Dachauer Innenstadtgebiet an: Ab Montag, 4. September, wird die Wasserleitung in der Ludwig-Thoma-Straße ertüchtigt. Von der Thomawiese bis zur Mühlbachbrücke wird bis Weihnachten in drei Bauabschnitten gebaut.

Massive Auswirkungen für den Verkehr in der Stadt

Die Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt werden massiv sein, denn die Fahrbahn wird dafür abschnittsweise vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Kult-Festival, das vom 13. bis 17. September auf der Thomawiese stattfindet, soll aber erreichbar sein.

Dieses Infrastruktur-Projekt, das die Stadtwerke Dachau als örtlicher Versorger planen und durchführen, wurde jetzt am Dienstag in der letzten Sitzung vor der Sommerpause im Stadtrat vorgestellt. „Eine sehr komplexe Maßnahme in einer wichtigen Straße“, betonte Werkleiter Robert Haimerl.

Die Wasserversorgung für das Wohnviertel soll sichergestellt werden

Dabei gehe es nämlich nicht wie üblich um die Sanierung alter, maroder Rohre. Vielmehr diene die Maßnahme der Erschließung des künftigen Mühlbachviertels, das auf dem Areal der ehemaligen MD-Papierfabrik entstehen soll. Und zwar „im Vorgriff auf die Entwicklung des Geländes“, wie Werkleiter Haimerl erläuterte. Ziel sei, „die Wasserversorgung für das Wohnviertel sicherzustellen.“

Dafür ist eine Ertüchtigung notwendig, betonte Johannes Fischer, Projektleiter Wasser/Gas bei den Stadtwerken. Denn die Papierfabrik hatte nur einen geringen Trinkwasserverbrauch. Zwar werden im Produktionsprozess bei der Papierherstellung große Wassermengen benötigt, die aber bei der Dachauer Fabrik aus der Amper gewonnen wurden.

Bestehende Trinkwasserleitung reicht nicht aus

Die Folge: Die bestehende Trinkwasserleitung, die einst zur Versorgung des Unternehmens diente, wird für einen neuen Stadtteil mit geplant an die 2000 Einwohner bei Weitem nicht ausreichen. Deshalb wird nun eine leistungsfähige Wasserleitung verlegt, erläuterte Projektleiter Fischer. Und zwar von einem Hydranten auf der Ludwig-Thoma-Wiese bis zur Mühlbachbrücke, etwa auf Höhe des markanten Wasserturms.

Los geht’s gleich Anfang September mit dem Abschnitt Ludwig-Thoma-Wiese bis Kreuzung Martin-Huber-Straße, ab Anfang Oktober bis Mitte November wird bis zur Kreuzung Ostenstraße gearbeitet. Der dritte Bauabschnitt, der dann an Weihnachten fertig gestellt sein soll, geht von dieser Kreuzung bis zur Mühlbachbrücke.

Sperrung des motorisierten Durchgangsverkehrs

Für den motorisierten Durchgangsverkehr wird die Ludwig-Thoma-Straße in dem jeweils aktiven Bauabschnitt gesperrt, Fußgänger und Radfahrer können weiterhin passieren. Eine weiträumige Umleitung zwischen Altstadt und Unterer Stadt wird laut den Stadtwerke-Verantwortlichen rechtzeitig ausgeschildert. Auch der Citybus 719, der vom Bahnhof in die Altstadt fährt, muss umgeleitet werden, allerdings erst mit dem zweiten Bauabschnitt ab Oktober. Die exakte Streckenführung steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) bat, über die geänderte Busroute nicht nur an den Haltestellen, sondern auch in den Bussen zu informieren.