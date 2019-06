Sieverding in Dachau: Politisches Statement als Markenzeichen

Sie ist als Fotokünstlerin weltbekannt. Und so waren die Redner bei der Vernissage im Schloss erfüllt von ehrfürchtiger Dankbarkeit, dass Katharina Sieverding in Dachau ihre Werke ausstellt. Ihr Markenzeichen sind politische Statements, die sie in ihren großformatigen Werken zum Ausdruck bringt.

Dachau – Die bekannte deutsche Fotografin Katharina Sieverding saß, typisch für sie mit Sonnenbrille, dunkelroten Haaren und dunkelroten Lippen, auf ihrer eigenen Ausstellungseröffnung in der ersten Reihe, lauschte den Reden und machte selbst mit einer analogen Kamera ein paar Fotos. Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau hat gemeinsam mit dem Landkreis, der Stadt und der Bayerischen Schlösserverwaltung die international renommierte Künstlerin ins Dachauer Schloss geholt. Am Mittwoch wurde mit vielen geladenen Gästen aus der Kunst-, Bank- und Politikszene Vernissage gefeiert.

Sieverding ist für ihre politischen Statements auf großformatigen Foto-Arbeiten bekannt. Und so werden auch in Dachau, vorwiegend auf einer 30 Meter langen und knapp vier Meter hohen Wand im Renaissance-Saal, Fotografien gezeigt, die sich mit „Menschenrechtsverletzung, der Flüchtlingskrise und der NS-Vergangenheit“ auseinandersetzen, wie Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen beispielhaft aufzählte.

Speziell zur Zeitgeschichte in Dachau hat die Künstlerin zwei neue Arbeiten geschaffen. Eine großformatige Fotografie zeigt eine historische Luftaufnahme von den Lagerbaracken im Konzentrationslager Dachau, die mit den Umrissen der Kuppel auf dem Reichstag verschmilzt. Im anderen Teil richtet sich der Blick aus dem Rund der Kuppel in den Nachthimmel und verfängt sich in der Symmetrie des Vernichtungslagers Sachsenhausen.

Oberbürgermeister Florian Hartmann deutete den Ausstellungstitel „Am falschen Ort II“ als Statement der Stadt. „Früher war Dachau bekannt als eine Künstlerkolonie – man sagt sich, jede zehnte Person, die man auf der Straße traf, war ein Künstler. Jahrzehnte später wurde Dachau der Inbegriff des menschenverachtenden Terrors der Nationalsozialisten“, sagte der OB. Doch Dachau wisse um seine Verantwortung für die eigene Geschichte. So sei die Ausstellung ein Stück weit ein Beitrag zur Verteidigung der demokratischen Grundwerte, die aktuell in Deutschland und Europa wieder gefährdet scheinen.

Auch Landrat Stefan Löwl nutzte Sieverdings politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit geschichtlichen und gegenwärtigen Geschehnissen, um sich für Toleranz auszusprechen: „Nur unvoreingenommen und mit Teamarbeit konnten wir den Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 stemmen.“

Die Kuratorin der Ausstellung, Bärbel Schäfer, führte die Besucher mit einer kurzen Kunstbetrachtung an die Werke Sieverdings heran. Zur Medieninstallation „Looking at the sun at midnight“ im Erdgeschoss, bei der die Sonne in einer Dunkelkammer einmal rot und einmal blau gegenübergestellt gezeigt wird, sagte sie: „Das Bild der Sonne, deren grelle Leuchtkraft das menschliche Auge normalerweise blendet, basiert auf 200 000 Satellitenaufnahmen der NASA. Irritierend ist dabei die blaue Sonne, denn mit ihrem kühlen Farbton erinnert sie eher an die Erde.“

Alle Redner waren sich einig: Sie sind dankbar, eine so bekannte Künstlerin wie Katharina Sieverding im Dachauer Schloss zu haben, und stolz darauf, dass ein Star der Szene hier ausstellt. So ließ es sich keiner nehmen, eine anschließende private Führung mit Sieverding durch den Schloss-Saal mitzumachen. Vor allem das Triptychon „Maton Solarisation“ hatte es den Rundgängern angetan. Sie fotografierten sich, wie viele andere Besucher, über den Spiegel in der Mitte des Werkes.

Die Ausstellung „Am Falschen Ort II“ von Katharina Sieverding ist bis 15. September im Schloss Dachau geöffnet. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 20 Uhr.

Miriam Kohr