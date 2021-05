Bäume schützen per Verordnung

Herrliche Anwesen, die bald Geschichte sein könnten? Um die Nachverdichtung, also die maximale Bebauung von Grundstücken und damit das Ausholzen alter Bäume, zu verhindern, soll es in Dachau nun eine Verordnung geben.

Stadt Dachau beschließt rechtliche Handhabe gegen Baumfällungen auf privaten Grundstücken

von Stefanie Zipfer schließen

Mit knappem Votum hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats beschlossen, eine Baumschutzverordnung für Dachau einzuführen. In der hitzigen Diskussion war die Rede vom „bösen Baulöwen“ und dem „gegängelten Bürger“. Nur am Rande ging es um die Frage, wie die Stadt den amtlich verordneten Baumschutz überhaupt finanzieren will.

Dachau – Dass Bäume schützenswert sind und es sich in einer grünen Stadt besser lebt als in einer Betonwüste, ist klar. Doch mit welchen Mitteln man den Bürger dazu bewegt, das Grün in seinem Garten zu pflegen und zu bewahren, darüber gingen am Dienstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss die Meinungen himmelweit auseinander. Während das Bündnis für Dachau die Implementierung einer eigenen Baumschutzverordnung beantragte und darin am Ende die Unterstützung von SPD und Grünen bekam, fanden CSU, Freie Wähler und ÜB, dass es eine generelle Regelung nicht brauche: Der Bürger sei mündig und verantwortungsvoll genug, es reiche also, wenn man als Kommune mit sanfteren Methoden arbeite.

Tatsächlich nämlich ist eine Baumschutzverordnung ein baurechtlich scharfes Schwert. Im Zweifel, so erklärt es das städtische Bauamt, kann eine derartige Verordnung „dazu führen, dass die Ausnutzung eines Grundstücks auf die Belange des Baumbestands Rücksicht nehmen muss, insbesondere in Bereichen ohne durch Bebauungsplan zur Erhaltung festgesetzte Grünstrukturen“. Der für den Baumschutz verantwortliche Kollege trägt daher Verantwortung – weshalb für die Ausübung der Aufgabe „prognostisch“ eine 75-Prozent-Stelle im gehobenen Dienst nötig werden dürfte.

Bündnis-Sprecher Michael Eisenmann wollte sich von den Kosten nicht abschrecken lassen. In Dachau schritten sowohl Klimawandel als auch Nachverdichtung rasant voran. Für Bauträger „ist der Baum einfach ein Hindernis“, weshalb es hier gelte, Regeln aufzustellen. Auch Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne) betonte, dass „wenn Bauträger reinkommen, dann ist schluss mit der Schönheit“ – beispielsweise auf den Anwesen in der Martin-Huber- oder Hermann-Stockmann-Straße. Volker C. Koch (SPD) betonte, mitnichten sei eine Baumschutzverordnung „ein Bürokratiemonster“. Den „vernünftigen Bürger“ treffe sie gar nicht, es gehe, „schubladenartig ausgedrückt, um Baulöwen“.

CSU-Sprecher Peter Strauch sah in einer derartigen Verordnung einfach nur eine „Gängelung“; abgesehen davon, merkte er spitz an, hätten die letzten größeren Baumfällungen in der Stadt nicht auf Geheiß von Baulöwen, sondern auf staatlichen beziehungsweise städtischen Grundstücken stattgefunden.

Sein Fraktionskollege Norbert Winter fürchtete außerdem, dass alte Bäume, die mit Eintritt der Verordnung einen Schutzanspruch bekämen, im Vorfeld von ihren Besitzern noch rasch gefällt würden. Dies sei – wie die Stadtverwaltung selbst ausführte – beispielsweise in Freising geschehen.

August Haas (CSU) als Fachmann gab zu bedenken, dass die Verordnung auch dazu führen könne, „dass unser Baumbestand überaltert“. Klar sei ein alter Baum ein „Riesen-Anblick“; fest stehe aber auch, dass ein junger Baum mehr CO2 filtern könne. Ganz abgesehen finde er „diese Neiddebatte doof“.

Ähnlich sah es Peter Gampenrieder (ÜB): Er hätte „gehofft, dass „wir die Diskussion Natur gegen Baulöwen hinter uns haben“. Die „Stigmatisierung“ von Bauträgern sei hier „fehl am Platz“, zudem sollte man doch bitte nicht „einen ganzen Berufsstand in den Dreck ziehen“!

Doch Gampenrieder ging es auch ums Geld: Er wisse nicht, wieso er sich regelmäßig in die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung setze, wenn dann mit einem Federstrich wieder so viel Geld ausgegeben werde. Egal ob die Satzung Sinn mache oder nicht, „jetzt ist der falsche Zeitpunkt! Wir knapsen Sportvereinen und anderen Vereinen gerade Zuschüsse ab!“

Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte, dass ein maroder Baum auch weiterhin gefällt werden dürfe. Dass diese Genehmigung – nach sachkundiger Begutachtung durch den städtischen Grünflächenbeauftragten – den Baumbesitzer künftig aber Geld kosten wird, erwähnte Hartmann nicht. Laut Bauamtsleiter Moritz Reinhold werden bei derartigen Anträgen nämlich „in der Regel Bearbeitungsentgelte verlangt“. Tröstlich ist aber immerhin, dass den Baumfällanträgen von Privatleuten „in der Regel zugestimmt“ wird. Warum man die Verordnung dann überhaupt braucht? „Damit man’s regeln kann.“

Auf Wunsch der SPD, der Grünen und des Bündnis soll die Bauverwaltung nun einen Vorschlag einer für Dachau passenden Baumschutzverordnung formulieren und dem Stadtrat zur endgültigen Beschlussfassung vorlegen. Die Frage, wie die Aufgabe finanziert werden kann, wird der Stadtrat dann am Jahresende im Rahmen der Haushaltsberatungen beantworten müssen.