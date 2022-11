Verwertung des Biomülls ist nur gemeinsam rentabel

Teilen

Der Bioabfall soll künftig im Landkreis Dachau bleiben. © Jens Wolf/dpa

Der Bioabfall könnte künftig der Energieerzeugung im Landkreis Dachau dienen.

Dachau – Seit Jahren beschäftigen sich die Verantwortlichen in den Kreisgremien von Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg mit der Bioabfallfrage. Gutachter kamen bisher immer zu dem Schluss: Die in den einzelnen Landkreisen anfallende Menge an Bioabfall reicht nicht aus, um eine Vergärungsanlage wirtschaftlich betreiben zu können. Der Dachauer Biomüll wird daher seit Jahren nach Eitting im Landkreis Erding gebracht, wo daraus Strom und Wärme erzeugt werden.

Gemeinsame Sache mit den Landkreisen Landsberg und Fürstenfeldbruck

Nun aber haben sich die Vorzeichen geändert. Gemeinsam mit den Landkreisen Landsberg und Fürstenfeldbruck könnte es nämlich möglich werden, eine eigene Anlage zur Energie-Erzeugung zu errichten.

Das Dachauer Landratsamt wird dazu ein Schreiben an alle Bürgermeister des Landkreises verschicken, mit der Bitte um Unterstützung bei der Grundstückssuche. Ähnliche Briefe werden auch in den beiden anderen Landkreisen verschickt. Künftig wäre es von Vorteil, diese Abfälle in der Region zu verarbeiten und die erzeugte Energie im Landkreis Dachau nutzbar zu machen, heißt es in dem Brief. Gerade mit Blick auf die derzeitige Energiekrise und die ungewisse Zukunft in diesem Bereich könnte so ein Beitrag zur Versorgungssicherheit der Landkreisbürger und zur Energiewende im Landkreis geleistet werden, heißt es weiter.

Einspeisung in Fernwärmenetze

Die in der Anlage gewonnene Energie könnte in bestehende Fernwärmenetze eingespeist werden, oder in das Erdgasnetz. Um eine wirtschaftlich darstellbare Anlage betreiben zu können, wären laut Experten um die 40 000 Tonnen Biomüll im Jahr nötig.

Die geschätzte Investitionssumme liegt bei rund 43 Millionen Euro. Das gesuchte Grundstück sollte optimalerweise um die 2,3 Hektar groß und um die 600 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein. Außerdem müsste es verkehrsmäßig gut zu erreichen sein. Je Tag würden 175 Tonnen Biogut angeliefert. Das entspricht etwa 26 Lkw-Ankünften.

st/zip

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.