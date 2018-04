Am Wochenende war die Feuerwehr in Dachau wieder gut beschäftigt - unter anderem mit brennenden Papierkörben mitten in der Nacht.

Dachau– Brennende Papierkörbe musste die Feuerwehr Dachau in den Nächten am Wochenende löschen – nach einer einsatzreichen Woche mit unter anderem dem schweren Unfall am Assenhauser Berg sowie dem Unfall des Gefahrgut-Lkw auf der Autobahn.

Am Samstag wurde die Feuerwehr um1.59 Uhr alarmiert: In der Dr.-Engert-Straße hatte ein Papierkorb gebrannt. Eine Polizeistreife hatte diesen gelöscht, forderte die Feuerwehr zur Kontrolle nach – die richtige Entscheidung: Das Feuer flammte erneut auf. Die Kameraden löschten die Flammen. Am Abend gegen 21.36 Uhr wurde die Feuerwehr wieder alarmiert: In der Schleißheimer Straße fanden die Einsatzkräfte zwei noch kokelnde Mülltonnen und löschten diese. Die Polizei wurde hinzugezogen.

mm