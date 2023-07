Viel Wind, keine Verletzten im Landkreis Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Wild sah es gestern Früh auf einigen Straßen des Landkreises (hier die Martin-Huber-Straße in Dachau) aus. © Torge Wester

Rund 80 Gewitter-Einsätze waren in der Nacht zum Mittwoch von den Landkreisfeuerwehren zu bewältigen. Verletzt wurde niemand.

Dachau - Die vor gut einem halben Jahr in Betrieb genommene neue Kreiseinsatzzentrale (KEZ) in Hebertshausen hat ihre Feuertaufe bestanden. Die rund 80 Gewitter-Einsätze, die in der Nacht zum Mittwoch sämtliche Landkreisfeuerwehren sowie die Polizei auf Trab hielten, wurden laut Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser nämlich erstmals von Hebertshausen aus organisiert.

Neues Katastrophenschutzzentrum bestand die Feuertaufe

Wobei Reimoser zufolge die Feuer- oder besser Sturmtaufe des neuen Katastrophenschutzzentrums gleich doppelt erfolgreich verlief. Wegen des Gewitters sei es nämlich vor allem in Haimhausen und Hebertshausen zu vereinzelten Stromausfällen gekommen. „Die Bevölkerung hat davon in der Nacht nix mitbekommen“, so Reimoser. In der Hebertshauser Einsatzzentrale hätte der Stromausfall dennoch böse Folgen haben können. Allerdings, betont der Kreisbrandinspektor, „sind auch unsere Notstromaggregate tadellos angesprungen“. Insofern könne man von einer arbeitsreichen, aber erfolgreichen Nacht für die Einsatzkräfte sprechen.

Tatsächlich, und das bestätigt auch die Dachauer Polizei, gab es während des rund vier Stunden über den Landkreis hinweg ziehenden Gewitters keine Verletzten. „Nicht allzu schlimm“, fasst ein Sprecher die Lage aus Sicht der Polizei zusammen. „Das Problem war vor allem der Wind“, erklärt Reimoser.

So seien hauptsächlich die Stadt Dachau, aber auch die Gemeinden Karlsfeld, Bergkirchen und Schwabhausen von umknickenden Bäumen, umherfliegenden Mülltonnen oder Gartengarnituren sowie umgestürzten Zäunen betroffen gewesen. Die Zahl der von Ästen und Bäumen beschädigten Autos bewegt sich laut Polizei „im unteren zweistelligen Bereich“.

Das Dachauer Familienbad blieb gestern geschlossen. © Privat

Auch wenn die gemeindlichen Bauhöfe schon ab 6 Uhr morgens mit Aufräumarbeiten begannen, waren die Spuren des Gewitters dann doch noch bis in den gestrigen Nachmittag hinein sicht- und spürbar. So musste das Dachauer Familienbad ganztägig geschlossen bleiben, wie die Stadtwerke mitteilten. „Wir haben Schäden wegen umgestürzter Bäume, kaputte Zäune, und die Becken sind verunreinigt“, so Sprecherin Cornelia Scheyerl. Damit entfiel auch das Spieleangebot, das die Stadtwerke mit den Jugendzentren Dachau-Süd und -Ost sowie dem Verein Echo geplant hatten.

Integrierte Leitstelle konnte Feuerwehren nicht anpiepsen

Auch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck, die für die Landkreise Bruck, Dachau, Starnberg und Landsberg zuständig ist, ging am frühen Mittwochmorgen kurzzeitig vom Netz. Für rund 45 Minuten sei es nicht möglich gewesen, die Feuerwehren über den offiziellen Weg via Piepser zu alarmieren, sagte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage der Heimatzeitung. „Die konnten nicht mehr nach draußen funken“, bestätigt auch der Dachauer Kreisbrandinspektor Reimoser.

Für seinen Landkreis habe dieser Ausfall aber keine negativen Auswirkungen gehabt. Wegen der vielen Notrufe hätte man die Hebertshauser KEZ ohnehin in Betrieb genommen. Grundsätzlich nämlich gelte: Die KEZ wird besetzt, wenn sogenannte Großschadenslagen – also Stürme oder Hochwasser – vorliegen. Die ILS kümmert sich in diesen Fällen dann nur noch um „zeitkritische Einsätze“.

