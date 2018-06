Bauen bis zumVerkehrskollaps

Schon jetzt ist die Schleißheimer Straße in Dachau eine berüchtigte Staustrecke, dabei sind große Bauprojekte noch nicht einmal verwirklicht. Bürger, Politiker und Verwaltung werden langsam nervös und der Umgangston rauer. Auch Gutachten werden mittlerweile in Zweifel gezogen.

Dachau – Stadtratsältester Günter Heinritz (SPD) ist schwer aus der Ruhe zu bringen. Aber die jüngsten Einwendungen der Bürger gegen das geplante Gewerbegebiet auf dem früheren Seeber-Gelände an der Schleißheimer Straße, die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses thematisiert wurden, zerrten an seinen Nerven. „Dämlich“ sei es, den Stadträten zu unterstellen, „dass wir uns nicht ausreichend mit dem dem Thema beschäftigt haben“, er wolle solche „Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen“! Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) gab zu, „vom Frust eingeholt“ werden zu können angesichts „der Verrohung“ in der Wortwahl der Bürger.

Auf der anderen Seite gab Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) zu bedenken, dass die Einwände der Bürger gegen das Gewerbegebiet auf dem Seeber-Gelände sinnvoll seien, vor allem was die zu erwartenden Schadstoffemissionen betreffe, denn: „Diese rechenrischen Verfahren sind doch nix wert, weil die Autoindustrie bewusst betrügt und Werte nicht einhält!“

Bauamtsleiter Michael Simon reagierte genervt: Er sei es leid, dass von der Bevölkerung und den Stadträten „renommierte Gutachter angezweifelt werden“! Das Bauamt lege für die gutachterlichen Berechnungen alle Zahlen vor, die auch nur irgendwie relevant sein könnten. Deshalb, so Simon, sei es schwierig, wenn die Stadträte sagten: „Das glauben wir nicht!“

Am Ende der Diskussion einigte sich das Gremium darauf, die Einwendungen der Bürger einzuarbeiten beziehungsweise die Planungen für das Seeber-Gelände entsprechend zu aktualisieren. Am Projekt selbst aber halten die Stadträte fest. „Dieses Gewerbegebiet löst nicht den totalen Kollaps der Schleißheimer Straße aus“, fasste Volker C. Koch zusammen.

Ebenfalls in Zweifel gezogen wurde – noch in der selben Sitzung – aber noch ein weiteres Gutachten zu einem geplanten Projekt. Diesmal allerdings war es das Bauamt selbst, das nicht glauben mochte, dass an der Schleißheimer Straße 84 eine Wohnsiedlung mit bis zu 150 Wohneinheiten entstehen könnte. Maximal verträglich, so glaubt zumindest das Stadtbauamt, seien an der Stelle 100 Wohneinheiten.

Doch in diesem Punkt stellten sich die meisten Räte hinter die gutachterlichen Berechnungen: Es sei doch gar nicht gesagt, dass jede Wohneinheit zwei bis drei Autos habe, betonte etwa Rainer Rösch (Überparteiliche Bürgergemeinschaft). Norbert Winter (Bürger für Dachau) verwies auf die Wohnsiedlung im Bereich der Kreuzung Schleißheimer Straße und Feldiglstraße, wo seiner Meinung nach „mit Sicherheit“ mehr Autos eingeleitet werden als an der Zufahrt zur geplanten Wohnanlage an der Schleißheimer Straße 84. „Dort funktioniert es“, so Winter, „trotz aller Prognosen. Vielleicht sollte man sich mehr an der Praxis orientieren.“ Die Kollegen der CSU-Fraktion sahen es ähnlich, so dass der Vorschlag der Verwaltung, die Zahl der Wohneinheiten zu begrenzen, abgelehnt wurde.

Und noch ein Großprojekt beschäftigte die Bauausschussmitglieder in der Sitzung – auch wenn sie in diesem Punkt nur indirekt zuständig sind. Die Gemeinde Karlsfeld plant derzeit, im Landschaftsschutzgebiet östlich der Bajuwaren und südlich der Schleißheimer Straße ein Gewerbegebiet zu bauen. „Wegen der ungelösten Verkehrsabwicklung“ aber lehnten die Dachauer Räte die Pläne der Nachbarn ab.

Definitiv gebaut – und nur noch am Rande thematisiert – wurde das Areal zwischen Schleißheimer, Kopernikus und Alte Römerstraße, auf dem der Autozulieferer Autoliv den Bau eines neuen Technologiezentrums plant. Auch dort droht zusätzlicher Verkehr, was – in Summe – laut Stadtrat Wolfgang Moll langfristig zu einem „mittelprächtigen Gau“ führen dürfte.

Doch wie man die drohenden Probleme mit Lärm, Dauerstau und Gestank noch abwenden, geschweige denn lösen könnte, darauf wussten am Ende weder der Ausschuss, noch die Verwaltung eine Antwort. Thomas Kreß (Grüne) nahm es mit schwarzem Humor: „Das wird a Späßle!“

Es geht um die Masse an Autos

Die Ausschussgemeinschaft der Stadträte Wolfgang Moll (parteifrei) und Jürgen Seidl (FDP) möchte sich angesichts der anstehenden Großprojekte entlang der Schleißheimer Straße nun das große Ganze beleuchten beziehungsweise, konkret, „ein qualifiziertes Gutachten und eine fundierte Prognose über die verkehrliche Entwicklung der kommenden 15 Jahre auf der Schleißheimer Straße zwischen Theodor-Heuss- und Kopernikusstraße“. Es stehe nämlich zu befürchten, so lautet die Begründung, dass der Verkehr dort überstrapaziert und die Gesamtsituation für die Anlieger „unzumutbare und gesundheitsgefährdende Ausmaße“ annimmt. Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte jedoch schon in der Sitzung vor allzu großen Erwartungen an ein derartiges Gutachten gewarnt. Denn: „So etwas wird nie vollständig sein.“ zip