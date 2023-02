Viele Hürden für pflegende Eltern

Von: Petra Schafflik

Im Landtag: der Verein Kunterbunte Inklusion mit Marianne Nickl (l.), Agnieszka Dinnebier (4.v.l.) und Eva Specht (2.v.r.), Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath (hinten links), der Vorsitzende des Landesjugendausschusses Christian Hüderrs (hinten, 2.v.r.) sowie von Kinderkommission Julika Sandt (FDP, 2.v.l.), Doris Rauscher (SPD, 4.v.l.), Gisela Sandl (Grüne, 2.v.r.) und Vorsitzende Tanja Schorer-Dremel (CSU, r.) . ps © Petra Schafflik

Für Eltern von Kindern mit Behinderung gibt es viele Hürden und wenig Hilfe. Der Verein Kunterbunte Inklusion will das ändern.

Dachau/München – Auf der Leinwand in Sitzungssaal S 401 des Bayerischen Landtags waren am Donnerstagnachmittag Mädchen und Buben zu sehen, die trotz Handicap gemeinsam mit anderen in der Schule lernen, spielen, Sport treiben und schlicht überall mit dabei sind. Einen Film, der den Alltag von Familien mit behinderten Kindern zeigt, der gelingende Inklusion schildert, aber auch Lücken, Probleme und Hindernisse aufzeigt, hatte der Verein Kunterbunte Inklusion mitgebracht in die Kinderkommission (KiKo) des Landtags (Kasten). Dort stellte der 2019 in Dachau gegründete Verein seine Arbeit vor.

Verein Kunterbunte Inklusion stellt sich vor

„Wir geben einen Einblick in unsere Lebenswirklichkeit“, erläuterte Vorsitzende Marianne Nickl mit ihren Vorstandskolleginnen Agnieszka Dinnebier und Eva Specht den Abgeordneten der Kinderkommission mit Vorsitzender Tanja Schorer-Dremel (CSU). An der Sitzung nahm auch der Landkreisabgeordnete Bernard Seidenath als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Landtag sowie Vertreterinnen von Sozial- und Gesundheitsministerium teil.

Als Vorsitzender des Landesjugendhilfeausschusses informierte Christian Lüders über ein geplantes Bundesgesetz, das ab 2028 Hilfe aus einer Hand vorsehe. „Aber das ist noch ein weiter Weg.“

In der beeindruckenden, persönlich gehaltenen Vorstellung des Vereins Kunterbunte Inklusion wurde klar: Die tolle Entwicklung, die Kinder mit einem Handicap oft entgegen aller medizinischer oder entwicklungspädagogischer Prognosen durchlaufen, ihre Teilhabe überall und an allen gesellschaftlichen Aktivitäten – das ist nicht selbstverständlich. Sondern allein dem oft nerven- und kraftraubendem Engagement ihrer Familien zu verdanken und oft auch dem Glück, auf aufgeschlossene Menschen etwa in Schulen zu treffen. Ein Erfolg, der nicht allen Familien vergönnt ist. Weil Regelschulen die Aufnahme verweigern, Förderschulen oft nicht ausreichend individuelle Förderung bieten, Schulbegleiter mit dem kargen Honorar von 10 bis 12 Euro pro Stunde kaum zu finden sind, Fahrtkosten nicht übernommen werden.

Es gibt erschreckend wenig Hilfe

„Es ist erschreckend, wie wenig Hilfe es gibt“, betont Nickl. Vor allem aber fehle eine tatsächlich unabhängige Beratung, um alle Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Die engagierten Eltern im Verein Kunterbunte Inklusion haben sich enorme Expertise erarbeitet. „Wir werden von Anfragen überrollt“, auch Institutionen fragten nach Konzepten und Leitlinien. 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Monat erbringt der Verein – „das ist auf Dauer nicht zu leisten“. Ihr Wunsch: Professionalisierung der Peerberatung, also der Beratung von Familien für Familien, dazu Entlastung durch ein flexibel gestaltetes Budget sowie strukturelle wie finanzielle Anreize für Inklusion.

Die Abgeordneten der Kinderkommission zeigten sich beeindruckt, aber auch erstaunt über manches Defizit, das es per Gesetz gar nicht geben sollte. „Es gibt viel, aber an der Umsetzung hakt es offenbar hinten und vorne“, so Doris Rauscher (SPD). Auf konkrete Nachfragen von Julika Sandt (FDP) nannte eine Vertreterin des Sozialministeriums bestehende Angebote. Die Vertreterin des Kultusministeriums erklärte, „ein sozialpädagogischer Förderbedarf ist kein Grund, ein Kind in der Regelschule abzulehnen“. Warum das dennoch regelmäßig geschieht, blieb offen.

Die Problematik der Schulbegleiter nannte Christian Lüders „eine Lebenslüge“. Mit einer Umwandlung der bisher ehrenamtlichen Beratung in eine bezahlte Form wäre vielleicht geholfen, so Gisela Sengl (Grüne), als Vertretung für ihren Fraktionskollegen Johannes Becher anwesend. Alle Themen sollen in die Fachausschüsse gehen, sagte KiKo-Vorsitzende Schorer-Dremel zu.

Auch nach dem offiziellen Ende der Sitzung waren noch einige Abgeordnete mit den Vereinsvertreterinnen im Gespräch. Leider, so KiKo-Vorsitzende Schorer-Dremel, „denken wir immer, wo ist das Problem – nicht, wo ist die Lösung“.

Die Abgeordneten der Kinderkommission, das wurde deutlich, möchten mithelfen, dass sich daran etwas ändert. Überlegt wurden Wege, wie der Verein finanzielle Mittel für seine wichtige Arbeit generieren könnte. Die engagierten Eltern verließen den Landtag mit dem Angebot: „Bleiben wir in Kontakt.“

Der Film des Vereins Kunterbunte Inklusion ist auf Youtube abrufbar unter: youtu.be/asaIHog2fNg.

