Viele Neumitglieder, viel Optimismus bei den Grünen

Jahresversammlung der Dachauer Grünen im Thomahaus

„Es gab und gibt viel zu tun, aber das schreckt uns nicht, im Gegenteil!“ So lautete die wichtigste Botschaft der Dachauer Grünen.

Dachau - Beim Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre dankten die beiden Sprecher Johanna Dorr und Martin Modlinger den ausscheidenden Beisitzern Eva-Maria Hübner und Anton Speierl für deren jahrelanges Engagement und unermüdliche Tatkraft.

Während der Pandemie haben die Dachauer Grünen viel Neues gewagt

Inmitten der Pandemie habe der Ortsverband laut Dorr und Modlinger „neue Möglichkeiten der digitalen politischen Meinungsbildung und Aktion gefunden, sich aber auch physisch an Großes gewagt“: den Auftritt der damaligen Kanzlerkandidatin und heutigen Außenministerin Annalena Baerbock im Rahmen des sogenannten politischen Volksfestdienstags. In den vergangenen Monaten habe sich der Ortsverband zudem vermehrt der Ukrainehilfe sowie den Fragen von Energieunabhängigkeit und Energiewende in bundesweiter und lokaler Hinsicht gewidmet und konnte dabei „auf das Engagement vieler Neumitglieder zählen“, wie die beiden Sprecher stolz berichteten.

Dies spiegelte sich dann auch bei den Neuwahlen wider. Die bisherigen Sprecher Johanna Dorr und Martin Modlinger wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt, bei den Beisitzern zeigen sich jedoch viele neue Gesichter. Mit Monika Witte, Tim Kremer und Florian Wenzel stießen drei neue Mitglieder im Vorstand dazu, Simone Duling wurde als Beisitzerin wiedergewählt.

Die Ziele der künftigen Vorstandsarbeit

Die Ziele seiner künftigen Vorstandsarbeit fasste Modlinger so zusammen: „Wir wollen dafür sorgen, dass man an uns Grünen nicht mehr vorbeikommt. Dass alle wissen, wir bauen hier an einer lebenswerten Zukunft, an einer Stadt, in der sich etwas tut, zum Besseren!“

Der Ortsverband lädt jeden letzten Donnerstag im Monat zum „Grünen Donnerstag“ ein, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Details findet man online unter https://stadt.gruene-dachau.de.

mm

