Viele Wohnungen und ein Parkhaus

Rund 200 Wohnungen sollen im neuen Stadtviertel Augustenfeld entstehen. Der Bauausschuss befasste sich jetzt mit der Fläche südöstlich der Jahnstraße.

Dachau – Seit Jahren laufen die Planungen für den Bau des neuen Stadtviertels Augustenfeld. Es gab Bürgerbeteiligungen, Stadtteilspaziergänge und Workshops. Während der Teilbereich Nord längst auf den Weg gebracht ist, wird es jetzt auch für die Fläche südöstlich der Jahnstraße, also das TSV-Sportgelände, konkret.

27 500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche in bester Dachauer Lage

27 500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche in bester Dachauer Lage: Den Stadträten im Bauausschuss war klar, dass das, worüber sie am Dienstag zu entscheiden hatten, kein Pappenstiel ist. „Heute treffen wir eine grundlegende Entscheidung“, leitete Oberbürgermeister Florian Hartmann die Diskussion ein.

Um 27 500 Quadratmeter Fläche – für die allein 20 000 Quadratmeter Wohnnutzung vorgesehen sind – wird seit Jahren gerungen. Während der Bereich um den sogenannten Rahmenplan Augustenfeld-Nord, also die Fläche zwischen Bahnlinie, Schulzentrum, Theodor-Heuss- und Schleißheimer-Straße, als neues Stadtviertel bereits überplant ist, sollte am Dienstag nun auch endlich entschieden werden, was aus dem sogenannten Augustenfeld-Zentrum werden soll.

Dort hat der TSV Dachau 1865 bislang noch sein Sportgelände. Ist die geplante Aussiedlung in den neuen Sportpark aber eines fernen Tages beendet, soll die Fläche neu bebaut werden. Der Bebauungsplan, den die Stadt seit mittlerweile 15 Jahren für dieses Gebiet aufzustellen versucht, stellt damit die Versicherung dar, dass der TSV das Gelände teuer als Wohn- und Geschäftsgebiet verkaufen kann. Wobei: 30 Prozent dieser Fläche gehören schon jetzt der Stadt, 70 Prozent werden dann in die Hand eines Investors gehen.

Gartenbaufläche und verkehrsberuhigter Bereich

Ein wichtiger Schritt hin in diese Zukunft beziehungsweise zu einem Bebauungsplan ist das städtebauliche Konzept: Wie soll die neue Siedlung aussehen? Wie grün soll sie werden? Wie viele Autos sind erwünscht? Das Münchner Planungsbüro Dragomir, im vergangenen Jahr beauftragt, präsentierte dem Ausschuss am Dienstag entsprechende Ideen.

Einig war man sich, dass es im Süden des Bereichs eine städtische Gartenbaufläche geben soll, „urban gardening“ genannt. Der mittlere Teil wird verkehrsberuhigt beziehungsweise autofrei, wie Planerin Jennifer Hein ausführte. Die Häuser sollen einmal fünfgeschossig, ansonsten drei- und viergeschossig werden. Neben rund 200 Wohnungen sollen auch ein Altenheim, ein Café und – wenn möglich – sogar ein Nahversorger gebaut werden.

Einig war man sich auch darin, dass es eine Tiefgarage sowie eine Quartiersgarage, sprich ein Parkhaus, geben soll. Letzteres wird nach den Plänen Heins an der „zukünftigen Verkehrswendeschleife zwischen Salzburger und Jahnstraße“ entstehen.

Doch an dieser Stelle endete dann auch die Einmütigkeit der Stadträte. Denn worüber im Anschluss – wieder einmal – heftig gestritten wurde, war die Anzahl der Parkplätze, die man den künftigen Bewohnern der künftigen Häuser im künftigen Viertel zur Verfügung stellen will. Die sieben Stadträte von SPD, Grünen und Bündnis für Dachau sowie der Oberbürgermeister waren der Meinung, dass eine kleinere Quartiersgarage mit entsprechend reduziertem Stellplatzschlüssel ausreichend sei. Die sieben Stadträte von CSU, ÜB, AfD und Bürger für Dachau wollten dagegen lieber eine große Garage und die Anwendung des geltenden Stellplatzschlüssels.

Die OB-Mehrheit setzte sich durch, was SPD-Stadtrat Volker C. Koch so kommentierte: „Das ist die Zukunft. Was wir in dieser Stadt nicht brauchen, sind noch mehr Autos.“ Für die Fahrt zum Schwarzen Graben sei man mit dem E-Bike oder dem Lastenrad doch ohnehin schneller als mit dem Auto.

Diskussion um Größe des Parkhauses

Horst Ullmann (Bürger für Dachau) dagegen fand, dass gerade ältere Bürger auf das Auto angewiesen seien. Wenn er von sich selbst ausgehe, dann müsse er sagen: „Mit dem Radl zum Einkaufen zum Schwarzen Graben, das erscheint mir schon ein wenig unrealistisch.“

Peter Strauch (CSU) erinnerte auch daran, dass die Zulassungszahlen, trotz aller politischer Beschwörungsversuche, nicht sinken, sondern im Gegenteil jedes Jahr steigen würden. Was, so fragte er, spreche also dagegen, wenn man ein großes Parkhaus baue und zusätzlich ein Mobilitätskonzept anbiete? Dieses Konzept, das beispielsweise ein Mietradsystem oder ein Car-Sharing-Angebot beinhalten würde, könnte ja dazu beitragen, das Menschen zwar ein Auto besitzen, aber sich kein zweites kaufen?

„Näher am Bahnhof geht’s nicht“, fand dagegen SPD-Mann und Verkehrsreferent Koch namens seiner SPD-, Grünen- und Bündniskollegen. SPD-Stadträtin Anke Drexler versprach den Skeptikern am Ende aber, bei der Zahl der Stellplätze „in einem zweiten Schritt nochmal nachzurechnen“.

Dass es vielen Anliegern, gerade in den kleinen Wohnstraßen rund um Jahn-, Alpen- oder Salzburger Straße, aber weniger um die parkenden Autos, sondern um das große Ganze gehen dürfte, wollte dann doch Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) zu Protokoll gegeben haben, als er fragte, ob die Neubebauung auch wirklich „verträglich“ für das Viertel sei? Die Erklärung von Stadtplanerin Hain, dass man sich bei den Neubauten an den Plänen für Augustenfeld-Nord orientiere, hielt er für ebenso wenig befriedigend wie die Zusicherung Ariane Jungwirths aus dem Stadtbauamt, die meinte, man wolle einen „möglichst kleinen Fußabdruck“ hinterlassen.

Sören Schneider (SPD) stellte sich aber hinter die Planerinnen: „Wir müssen uns fragen: Sind wir mehr Stadt oder sind wir mehr Dorf?“ Aus seiner Sicht gehe es eindeutig „in Richtung städtisch“!

