Viele Zahlen und eine besondere Ehrung

Teilen

Jahrzehntelanges Wirken zum Wohle der Feuerwehr: Dagmar Bauer wurde zum Ehrenmitglied der des Kreisfeuerwehrverbands Dachau ernannt. Es gratulierten (von links) Kreisbrandinspektor Thomas Burgmair, Kreisbrandrat Georg Reischl, Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser, Kreisbrandinspektor Kasimir Solms-Baruth und stellvertretender Landrat Helmut Zech. © kreisfeuerwehrverband dachau

Bei der Verbandsversammlung der Kreisbrandinspektion und des Kreisfeuerwehrverbandes Dachau Im Saal der Gaststätte Doll in Ried standen der Rückblick auf das Jahr 2021 sowie eine Ehrung im Mitteöpunkt.

Dachau - Die Feuerwehren wurden im vergangenen Jahr zu den verschiedensten Einsatzen alarmiert. Diese reichen von kleinen technischen Hilfeleistungen über Verkehrsunfälle und Brände bis hin zu Gefahrgutunfällen. Die Gesamtzahl der Einsatze belief sich auf 2136, die sich wie folgt aufteilen: 441 Brandeinsätze, 1228 Technische Hilfeleistungen, 83 Einsatze mit ABC-Gefahrstoffen, 12 Sicherheitswachen, 299 Fehlalarme sowie 73 sonstige Tätigkeiten. Dabei haben die Feuerwehrdienstleistenden insgesamt 24 744 Stunden im Einsatz.

Insgesamt leisten in den 67 Feuerwehren des Landkreises derzeit 2566 aktive Feuerwehrleute ihren Dienst, darunter 196 Frauen. In den Jugendfeuerwehren des Landkreises waren zum 31. Dezember 2021 350 Mitglieder aktiv, darunter 111 Mädchen. In den aktiven Feuerwehrdienst konnten im Jahr 2021 64 Jugendliche übernommen werden.

Auch die Bewältigung der besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie, der Einsatz von Hilfeleistungskontingenten im Ahrtal und im Erdbebengebiet von Kroatien sowie der Bezug des neuen Katastrophenschutzzentrums in Hebertshausen sprach Kreisbrandrat Georg Reischl als wichtige Ereignisse in seinem Rückblick an.

Bei der Versammlung wurde Dagmar Bauer zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands Dachau ernannt. Bauer arbeitet seit 1. Oktober 1987 im Landratsamt Dachau und war im Sachgebiet 30 auch für Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständig. Dabei verantwortete sie die Führungsgruppe Katastrophenschutz und war deren Ansprechpartnerin für die anderen Hilfsorganisationen bei größeren Einsätzen. In Ihrer Funktion war sie auch für die Erstellung und Überprüfung von Sondereinsatzplänen für den Landkreis Dachau zuständig und wirkte bei der Ausbildung für sogenannte ABC-Schadenslagen mit, also Einsätze mit atomaren, biologischen oder chemischen Gefahrstoffen.

Als Vertreterin des Landratsamts nahm sie regelmäßig an den Dienstbesprechungen der Kreisbrandinspektion teil und war auch bei den Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbands gern gesehener Gast. In ihre Amtszeit fielen unter anderem die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens für die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL), die Beschaffung des Abrollbehälters Umweltschutz für den ABC-Zug sowie die Einführung des Digitalfunks samt der Gerätebeschaffung.

Daneben wirkte Dagmar Bauer auch im Arbeitskreis Warnen mit und war Ansprechpartnerin und Vertreterin des Landkreises Dachau bei der Gründung der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck.

„Für die Anliegen der Feuerwehr sowie der anderen im Katastrophenschutz beteiligten Hilfsorganisationen hatte sie stets ein offenes Ohr und war bis zu ihrem Stellenwechsel im Landratsamt am 30. April 2019 beliebte Ansprechpartnerin“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. dn