Mehr Ausbildungsplätze und viele freie Stellen

Zufrieden mit dem abgelaufenen Berufsberatungsjahr: Arbeitsagentur-Chef Nikolaus Windisch (rechts) und Harald Brandmaier, Leiter der Berufsberatung. © Agentur für Arbeit

Die Arbeitsagentur zieht Bilanz zum Ausbildungsjahr 2021/22 und lobt dabei die Betriebe.

Dachau – Im Landkreis Dachau ist die Zahl der Ausbildungsplätze im vergangenen Berufsberatungsjahr deutlich angestiegen: Die Unternehmen der Region meldeten der Agentur für Arbeit in Dachau 607 Ausbildungsplätze mit Ausbildungsbeginn im Herbst 2022 und damit 75 Lehrstellen mehr als im Jahr zuvor. 161 Ausbildungsplätze waren zum Ausbildungsstart noch unbesetzt. Zeitgleich machten sich 668 Jugendliche mithilfe der Berufsberatung der Arbeitsagentur auf die Suche nach einer Lehrstelle, 40 Jugendliche mehr als vor einem Jahr. Neun dieser jungen Leute waren im September 2022 noch auf der Suche nach der passenden Ausbildungsstelle.

161 Ausbildungsplätze unbesetzt

Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising/Dachau und Harald Brandmaier, Leiter der Berufsberatung, blicken gemeinsam zurück auf ein bewegtes Berufsberatungsjahr. „Die Betriebe der Region setzen nach den Jahren der Pandemie und trotz weiterer Krisen und anhaltender Unsicherheit auf die Ausbildung und vergeben Lehrstellen“, so Windisch. Dies zeige, „dass den Betrieben bewusst ist, dass die Ausbildung junger Menschen ein wichtiger Baustein ist, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“. Klar, die Ausbildung alleine könne diesen nicht beseitigen. Aber, so Windisch: „Sie ist aber eine tragende Säule.“

Harald Brandmaier betont, dass Jugendliche auf Lehrstellensuche „in unserer Region auf dem Ausbildungsmarkt eine recht komfortable Situation vorfinden“. Sie könnten aus einer Vielzahl an Ausbildungsplätzen in den unterschiedlichsten Berufen wählen. Allein im Landkreis Dachau meldeten die Unternehmen im vergangenen Jahr Ausbildungsplätze in 90 unterschiedlichen Berufen – von Augenoptik bis Zerspanungsmechanik.

Viele freie Stellen im Verkauf

Dabei stehen die Unternehmer der Region „im Wettbewerb untereinander um die besten Köpfe“, wie Windisch erklärt, nicht jede ausgeschriebene Stelle könnte besetzt werden. Unbesetzt blieben laut Statistik im Landkreis Dachau vor allem Ausbildungsstellen zum Verkäufer beziehungsweise zur Verkäuferin mit 15 freien Stellen, zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel (10) und zum Bankkaufmann/-frau (10). Freie Plätze gab es auch bei den zahnmedizinischen Fachangestellten (9), Maurern (8), Handelsfachwirten (8), Fachverkäufern im Lebensmittelhandwerk (8), Speditions- und Logistikdienstleistenden (6), Elektronikern (5) sowie Beton- und Stahlbauern (5).

Die Arbeitsagentur zieht Bilanz zum Ausbildungsjahr 2021/22 und lobt dabei die Betriebe © Grafik: Agentur für Arbeit

Den Unternehmen sei bewusst, dass es mehr Angebot als Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt gebe, so Windisch, weshalb sich viele „stark in der Berufsorientierung“ engagierten, etwa indem sie an Schulen informierten, auf Messen präsent seien und Praktika anböten.

Der Arbeitsagntur-Chef wirbt daher bei den Betrieben dafür, dass sie nicht nur die Bewerber in den Fokus nehmen, die auf den ersten Blick die geeignetsten seien. „Älteren, also Erwachsenen ohne Ausbildung, eine Chance zu geben, kann ebenfalls zum Erfolg führen!“

Die Bewerber sollten laut Brandmaier bei der Berufswahl vor allem „den eigenen Interessen folgen und nicht nur auf die Bedarfslage schauen“. Diese ändere sich „immer wieder“. Und auch dann sei es keine Entscheidung für immer, wie er betont: „Im Laufe des Berufslebens werden sich viele Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und beruflichen Fortentwicklung ergeben.“ Damit, hofft er, den Jugendlichen „etwas Druck“ bei der Berufswahl zu nehmen. dn