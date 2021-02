Vier Jahrzehnte mit Stift und Papier an der Amper unterwegs

Dachau – Für Josef Gareis ist die Natur eine riesige Rechenaufgabe. Er hat sie drei Jahrzehnte lang systematisch in Zahlen festgehalten und archiviert. Jeden Tag war er dafür unterwegs. Heute feiert der bekannte Naturliebhaber und -experte in Dachau seinen 95. Geburtstag.

„Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit!“, riet der Arzt Josef Gareis, als dieser 1981 seinen Lebensmittelladen aufgeben musste, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte. Josef Gareis tat, wie ihm befohlen – und begann damit, an der Amper im Kreis Dachau spazieren zu gehen. Dort erinnerte er sich an seine Jugend: Als Bub hatte er es geliebt, mit Stift und Papier durch den Wald zu streifen und seine Beobachtungen über die Natur zu notieren. So kam also Josef Gareis die Idee, der alten Leidenschaft wieder nachzugehen. „Ich könnte ja das verwirklichen, was ich schon immer wollte“, dachte er. Er ging fortan täglich seine Route – und notierte alle Pflanzen und Tierarten, die er dabei erblickte. Doch damit ist es nun wohl vorbei (siehe sein „Abschlussbericht“ heute auf Seite 3)

Die Natur ist sein Lebenselixier. An der Amper kannte man den Mann mit dem olivgrünen Filzhut und den wachen blauen Augen. Für Josef Gareis gibt es nichts Schöneres, als bewundernd durch die Natur zu laufen. Die Pflanzen- und Tierwelt war für ihn eine Rechenaufgabe. Zu Hause, in seinem Arbeitszimmer in Dachau, listete der heute 95-Jährige die Natur sorgfältig auf. Jeden Schmetterling, jeden Vogel, jede Blume – was er bei seinen Wanderungen sah, wurde zu Zahlen.

Ordnerregale mit Aufzeichnungen sind so voll geworden. 27 Säugetierarten hat er an der Amper entdeckt, 587 verschiedene Blüten, 248 Pilze. „Den Großteil davon habe ich genussvoll verspeist“, so der Dachauer schmunzelnd.

Fünf Bücher im Eigenverlag herausgebracht

Systematisch führte er Buch über jede Tour und jede Entdeckung. Damit nichts verloren ging. Seine Touren waren stets gefragt bei Dachauer Naturfans. Gareis hat fünf Bücher im Eigenverlag über seine naturkundlichen Beobachtungen veröffentlicht, von seinem ersten Werk verkaufte er 2000 Exemplare. Für seine Leistung hat Gareis unter anderem die Bürgermedaille von der Stadt bekommen. In den vergangenen Jahren wollte er etwas kürzer treten, nur noch für sich die Schönheiten der Natur aufsaugen – ganz ohne Zettel und Stift.

Fast sein ganzes Leben lang ist der Jubilar auch mit der SPD verbunden. Schon als Sechsjähriger trat er der Falkengruppe (Sozialistische Jugendbewegung Deutschland) bei und ist seit 1950 Parteimitglied. Er stammt aus einem SPD-Haus und ist stolz, der Partei über viele Jahre die Treue gehalten zu haben.

Josef Gareis kam nach langer russischer Kriegsgefangenschaft zu seinen Eltern, die es kriegsbedingt aus dem Egerland nach Dachau verschlagen hatte. Mit seiner Frau Elisabeth führte er 31 Jahre lang ein Lebensmittelgeschäft.

tor