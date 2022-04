Jahresversammlung der Feuerwehr Dachau: Jetzt viereinhalb Minuten schneller am Einsatzort

Teilen

Zum Feuerwehrmann befördert: stellvertretender Kommandant Gerd Lobmeier, Massimo Schirmer, Luca Rössler, Lukas Oberhofer, Laura Egeresi, Philipp Asche, Niklas Dürmeier, Katharina Jacob, Nina Schremser, Sabrina Holzapfel sowie Kommandant Thomas Hüller (von links). © Feuerwehr Dachau

Positive Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Dachau bei Jahreshauptversammlung

Dachau – Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Vorsitzenden des Feuerwehrvereins vor einem Jahr hat Florian Reiter eine Hauptversammlung im Gerätehaus am Fritz-Müller-Weg geleitet.

Neue Oberlöschmeisterin: Sophie Rudolph. © Feuerwehr Dachau

Das Jahr 2021 war dabei, nach seinen Worten, das „Jahr der Hochzeiten“. Er selbst sowie Oberbürgermeister Florian Hartmann hatten geheiratet. Ansonsten sei das Jahr weiterhin von Corona geprägt gewesen. Und selbstverständlich der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, in deren Nachgang die Dachauer Wehr eine Spendenaktion initiiert, über 28 500 Euro gesammelt und damit betroffene Feuerwehren mit notwendigen Ausrüstungsgegenständen unterstützt hatte.

Neuer Brandmeister: Jürgen Tich. © Feuerwehr Dachau

Im Sommer 2021 wurde zudem, genau 25 nach Einzug ins Gerätehaus, der Erweiterungsbau der Fahrzeughalle fertiggestellt und im „kleinen Rahmen eingeweiht“, wie Reiter weiter berichtete. Im Herbst seien dann die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder mit einer größeren Feier geehrt und gebührend verabschiedet werden. Die Mitgliederzahl ist nach Worten des Vorsitzenden 2021 gegenüber 2020 nur marginal von 568 auf 570 Personen gestiegen; diese gliedern sich auf in 133 im aktiven Einsatzdienst, 53 Jugendliche/Anwärter, 67 passive und 317 fördernde Mitglieder.

Neuer Oberfeuerwehrmann: Florian Dietzel. © Feuerwehr Dachau

Die zu Jahresbeginn 2020 eingeführte ständige Wachbereitschaft aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften habe sich auch im zweiten Jahr bewährt, betonte Reiter. Die Ausrückzeiten seien demnach gegenüber früher deutlich von im Schnitt 6,5 Minuten auf nur noch zwei Minuten gesunken. Damit sei in über 90 Prozent der Einsätze die gesetzlich geforderte Hilfsfrist von zehn Minuten nach Notrufeingang bei der Integrierten Leitstelle bis zur Ankunft der Kräfte an der Einsatzstelle, eingehalten worden.

Neuer Hauptlöschmeister: Alexander Rudolph. © Feuerwehr Dachau

Die Einsatzzahl habe sich „auf hohem Niveau“ eingependelt, insgesamt waren es Reiter zufolge 469 Einsätze im Jahr 2021, davon 164 Brandalarme, 272 Technischen Hilfeleistungen, 14 ABC-Einsätzen, 17 sonstigen Tätigkeiten und lediglich 2 Sicherheitswachen. Von den 164 Brandalarmen wurden 86 von ausgelösten Brandmeldeanlagen verursacht, 32-mal handelte es sich um Kleinbrände. Die drei Spitzenreiter bei den Technischen Hilfeleistungen waren 41 eilige Wohnungsöffnungen, 37 Sturmschäden, gefolgt von 32 Unfällen mit Straßenfahrzeugen.

„Der Übungs- und Ausbildungsbetrieb wurde durch Corona deutlich beeinflusst, so fanden viele Termine online oder in Kleingruppen statt“, erklärte der Vorsitzende des Anwesenden weiter. Insgesamt sei en es 224 Übungen gewesen, zudem Schulungen der Ausbilder und Führungsdienstgrade, Lehrgänge, Standortschulungen durch die Staatlichen Feuerwehrschulen sowie Besprechungen. Dabei, so Reiter, habe gegolten und gelte weiterhin die 1G-Regelung: „Jede Person hat vor Beginn einen Selbsttest durchzuführen, unabhängig des individuellen Impfstatus.“

Anschließend händigten die Kommandanten Thomas Hüller und Gerd Lobmeier noch einigen Kameraden Beförderungsurkunden aus (siehe Bilder).

dn