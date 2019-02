Das neuntbeste Ergebnis in Bayern

24 030 Bürger haben im Landkreis Dachau das Volksbegehren für besseren Artenschutz unterschrieben – 22,91 Prozent der Wahlberechtigten. Damit hat der Landkreis das neuntstärkste Ergebnis in Bayern.

Dachau – „Wir sind sehr zufrieden. Diese Zahlen hätten wir uns nicht träumen lassen,“ sagt Adrian Heim von der ödp. Zum Vergleich: Beim ebenfalls erfolgreichen Volksbegehren zum Nichtraucherschutz haben 2009 landkreisweit nur 15,38 Prozent der Wähler unterschrieben. Gemeinsam mit Peter Heller vom Bund Naturschutz und Georg Weigl, ebenfalls von der ödp, hatte Heim die Kampagne federführend organisiert. „Wir sind gut vernetzt“, erklärt er. „Und wir haben schon seit Jahren Erfahrungen mit Volksbegehren.“

225 Helfer haben in den Gemeinden Werbung für das Volksbegehren gemacht, darunter auch sehr viele Mitglieder von Gartenbau- und Imkereivereinen. Die meisten Unterschriften kamen in der Gemeinde Vierkirchen zusammen. Dort unterzeichneten 922 Bürger, also 27,50 Prozent aller Wahlberechtigten, das Volksbegehren. Auch in Röhrmoos (27,08 Prozent) und Weichs (26,43 Prozent) war die Unterstützung groß. Am wenigsten Bürger trugen sich dagegen in Sulzemoos (17,06 Prozent) und Pfaffenhofen (17,86 Prozent) in die Listen ein.

„Die Unterschiede liegen wahrscheinlich daran, dass nicht in allen Gemeinden die Samstags- und Abendöffnungszeiten der Rathäuser gleich günstig waren“, vermutet Peter Heller. Auch am letzten Tag – als schon klar war, dass das Volksbegehren die Zehn-Prozent-Hürde nehmen wird – trugen sich noch immer viele Bürger ein. „Knapp zehn Prozent der Gesamtstimmen sind am Mittwoch eingegangen“, erklärt Adrian Heim. Auch diese Unterschriften seien noch wichtig gewesen, betont er: „Jetzt ist der Druck auf die Staatsregierung so groß, dass sie etwas vorlegen muss, das Substanz hat.“

Ministerpräsident Markus Söder hat bereits einen Runden Tisch mit den Initiatoren des Volksbegehrens und dem Bauernverband angekündigt. Er wird wohl einen alternativen Gesetzesvorschlag vorlegen. Voraussichtlich im Oktober findet dann der Volksentscheid statt. Den Initiatoren ist dabei eines besonders wichtig: „Der Gesetzentwurf muss praktikabel sein“, sagt Peter Heller. „Aber ohne Verbindlichkeiten geht es nicht. Mit Freiwilligkeiten konnte das Artensterben bisher nicht gestoppt werden.“

Natürlich dürften die Landwirte nicht alleine gelassen werden, betont Heller: „Wir verlangen nicht, dass sie die Gewässerrandstreifen ohne Ausgleich frei halten müssen“, sagt er. „Aber für die genaue Ausgestaltung ist die Staatsregierung zuständig.“

Seine Idee wäre zum Beispiel, die Subventionierungsrichtlinien zu ändern: „Eine Förderung weg von der Fläche hin zu Qualität könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein.“ Um die ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, könnten außerdem staatliche Einrichtungen auf Bio-Produkte umsteigen. „Auf jeden Fall gibt es in der Bevölkerung jetzt ein Bewusstsein für das Problem“, freut sich Adrian Heim.