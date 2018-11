Schlüpfrig, frivol und urkomisch: So ist das neue Stück der Volksbühne Dachau. „Die (k)nackigen Landfrauen“ heißt die Komödie, die jetzt im Ludwig-Thoma-Haus Premiere feierte.

Dachau – Die Handlung ist schnell erzählt: Die drei Freundinnen Vroni (Eva Grimme), Mathilde (Sandra Lackner) und Mariele (Margarita Bauer) waren zusammen beim Wellness und wurden dort von einem Fotografen als Models entdeckt. Ihre Ehemänner Alfred (Alexander Grimme), Franz (Christian Marschall) und Heiner (Albert Tenk) sind alles andere als begeistert – zumal im Raum steht, dass Nacktbilder gemacht werden sollen. Dann taucht der Fotograf Rocco Papparazzo (Jürgen Strobl) gemeinsam mit seiner etwas divenhaften Assistentin Trixi (Sophia Lindlbauer) auf dem Land auf. Nicht nur für Nachbarin Frieda (Stefanie Frimmer) gibt es einiges zu sehen...

Es ist leichte Unterhaltung, die den Zuschauern geboten wird. Teilweise werden zwar etwas platt Geschlechterklischees und sexistische Stereotypen bedient, dafür sorgen die Schauspieler aber mit ihren deftigen bayerischen Witzen und Sprüchen sowie ihrer Spielfreude immer wieder für Lacher im Publikum.

Da ist die grantige, dominante Mathilde, die ihren unterwürfigen, asthmakranken Mann Franz gerne auch mal eine ganze Woche unter dem Tisch essen lässt. Und Vroni, die ihre Mitstreiterinnen zum Sport motiviert, damit diese endlich nicht mehr „wia Saustoipfosten im Bikini ausschauen“ und Mariele, die beim Fotoshooting plötzlich die lustvolle Sexbombe gibt.

Und dann gibt es da noch die Männer, die zum Gegenschlag ausholen und die freie Körperkultur Dachau gründen. Das Motto: Wenn schon jeder die „Melonen“ ihrer Damen sehen kann, sollten die Dachauer auch ihren „Johannes“ kennenlernen – mit Nacktfotos in der Zeitung. Tatsächlich lassen die Schauspieler auf der Bühne zumindest teilweise ihre Hosen fallen. Am Ende klären sich natürlich alle Verwirrungen auf, und alle Fotos sind im Kasten. Die Damen sind begeistert, dass es Fotograf Rocco gelungen ist, „aus drei Ackergäulen richtige Rennpferde“ zu machen, wie Mathilde sagt, und auch die Aufnahmen der Männer erscheinen... Das Fazit von Alfred: „Kopf hoch, Brust raus, bleds Gredt foit aus.“

Weitere Vorstellungen: Die Volksbühne Dachau zeigt das Stück „Die (k)nackigen Landfrauen“ weitere Male am Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, bereits um 18 Uhr. Die Vorstellungen finden im Ludwig-Thoma-Haus statt. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Restkarten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 81 36/16 84 sowie unter E-Mail an mail@volksbuehne-dachau.de. Außerdem können Tickets im Lotto-Tabak-Presse-Laden von Robert Farnhamer, Sudetenlandstraße 52 in Dachau, sowie an der Abendkasse erworben werden.