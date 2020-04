Volksfest Dachau: 2020 wird ein historisches Jahr

Das Dachauer Volksfest findet seit 1946 jedes Jahr im August statt. Weder der Kalte Krieg noch die Vogelgrippe oder ähnliche komplizierte Weltlagen konnten daran etwas ändern. Doch die Corona-Pandemie macht das bislang Undenkbare denkbar: Das Dachauer Volksfest wird heuer wohl ausfallen.

Die Dachauer wissen seit Jahrhunderten, wie man Volksfeste feiert. Was 1652 laut Historikern als „Pferderennen mit Volksfestcharakter“ gestartet war, wurde 1887 auch nominell zum Volksfest: Die Dachauer trafen sich auf der Festwiese, um im Bierzelt zünftig zu essen und zu trinken und in den Fahrgeschäften ein bisschen den Alltag zu vergessen. Abgesehen von den beiden Weltkriegen und der immer wieder unsicheren Kassenlage des damaligen Magistrats in den 1920er Jahren, gab es bis 1945 denn auch nichts, was das Dachauer Volksfest hätte verhindern können. Ab 1946, weiß Stadtarchivar Andreas Bräunling, lief es dann richtig gut: Ausnahmslos jedes Jahr im August fand das Dachauer Volksfest statt. Bis 2019.

Gut, erklärt Brauchtumsreferent Robert Gasteiger, den einen oder anderen Tiefschlag gab es schon in den vergangenen 75 Jahren. 1946 etwa gab es nur Dünnbier. Und 1983 musste der Volksfestaufzug wegen schlechten Wetters ausfallen. 1972, im Jahr der Olympischen Spiele in München, hatte man sich in Dachau entschieden, das Volksfest zu verlängern, insgesamt wurde in dem Jahr 17 Tage gefeiert. Aber, so Gasteiger, die Verlängerung sollte sich nicht auszahlen: „Es war kein Gschäft“, allenfalls ins große Festzelt hätten sich noch die einen oder anderen Besucher verirrt. Zudem wurden die Spiele und die Laune der Dachauer vom Olympia-Attentat erschüttert.

Dass das Jahr 2020 nun in die Annalen der Großen Kreisstadt als das Jahr des ersten Volksfest-Ausfalls seit 1945 eingeht, dürfte seit Mittwochabend feststehen: Bis 31. August sollen bundesweit Großveranstaltungen verboten werden; festgelegt muss nur noch werden, ab welcher Größe Veranstaltungen unter dieses Verbot fallen. Volksfestreferent Gasteiger hält diese Entscheidung für sinnvoll und spricht sich gleichzeitig gegen eine Verschiebung des Volksfests vom August in den Herbst aus: „Da ist es doch zu kalt. Außerdem kriegst du keine Schausteller.“ Sollte es Gasteiger zufolge nämlich tatsächlich ab September wieder Großveranstaltungen geben dürfen, „wäre die eine Hälfte der Schausteller sicher ausgebucht. Und die andere Hälfte gibt’s bis dahin eh nicht mehr.“

Auch Festwirt Ewald Zechner, der auch in diesem Jahr das große Bierzelt auf der Thomawiese betreiben sollte, ist ein Komplett-Ausfall lieber als eine Verschiebung. Denn: „Wer sollte denn da hingehen?“ Mit einem leeren Festzelt sei „niemandem geholfen, Festwirte brauchen volle Zelte“, findet der Gastronom, der nach eigener Aussage seine seit Januar laufenden Vorbereitungen seit Mitte März „komplett runtergefahren“ hat. 10 000 Euro habe er zwar bereits investiert, etwa in das Design der Biermarken. Dennoch ist Zechner der „persönlichen Meinung: Besser es findet nicht statt.“

Bei der Stadt in Person von Kulturamtsleiter Tobias Schneider bekommt man zu dem Thema zwar keine persönliche, aber immerhin die offizielle Auskunft: „Wir warten nun auf eine klare Aussage der Regierung.“ Die Stadt plant zwar bereits seit Monaten, hat Wirte und Schausteller längst gebucht, ist aber laut Schneider noch nicht am „point of no return“, das heißt: „Bis jetzt haben wir in das Volksfest 2020 kein Geld reingesteckt.“ Eine Verschiebung des Volksfests auf einen späteren Zeitpunkt – eventuell in abgespeckter Version – hält auch Schneider für wenig zielführend: „Ob wir jetzt 30 000 oder 10 000 Besucher an einem Tag haben, wird nicht entscheidend sein.“ Im Kern, so Schneider, gehe es schlicht um die Frage: „Ab wann sind Großveranstaltungen wieder zulässig?“

Im Landratsamt kann man ihm darauf keine Antwort geben. „Wir arbeiten auch nur von heute auf morgen“, gesteht Sprecher Wolfgang Reichelt. Aktuell gelte die Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung bis 19. April: „Was danach passiert“, so Reichelt, „müssen wir schauen.“

Fest steht bislang nur: Dem Dachauer Volksfest setzten im Lauf der Jahrhunderte viele Unbilden zu – ein Virus aber war noch nie dabei. Laut Stadtarchivar Bräunling gab es allenfalls die Vogelgrippe im Jahr 2007, aber „einen wirklichen Einfluss auf das Fest“ hatte die nicht.

Kein Karlsfelder Siedlerfest – Musiksommer könnte verschoben werden

„Wenn wir das Siedlerfest machen können, dann machen wir’s“, versprach Chef-Organisatorin Christa Berger-Stögbauer bis gestern Mittag. Seit Mittwochabend steht aber so gut wie fest: Vom 3. bis 12. Juli wird es heuer kein Siedlerfest am Karlsfelder See geben. Die ansonsten grund-optimistische Berger-Stögbauer kann mit dieser Entscheidung aber leben, denn: „Was hätten wir denn mit unseren Senioren gemacht?“ Natürlich sei es „schön, gemeinsam zu feiern. Aber am Ende geht die Gesundheit vor“. Berger-Stögbauer zufolge ist das Siedlerfest seit seiner Premiere im Jahr 1957 „noch nie“ ausgefallen. Während das Siedlerfest – wegen der terminlichen Nähe zu anderen Volksfesten in der Region, allen voran Dachau – nicht nach hinten verschoben werden kann, gibt es beim Dachauer Musiksommer laut Kulturamtsleiter Tobias Schneider tatsächlich die „Option, die Konzerte auf den Spätsommer zu verlegen“. Deren Organisation bedeute „wesentlich weniger Aufwand als das Volksfest“, auch die Besucherzahlen seien geringer. Eine Entscheidung hierzu solle „nächste Woche“ fallen.