Dachauer Wiesn: Polizei selten gefragt

Das Volksfest in Dachau ist weitgehend friedlich gestartet. Zwei aggressive Gäste sorgten dennoch für Einsätze.

Dachau – Die Dachauer Polizei erlebte einen verhältnismäßig ruhigen Start in die Volksfestzeit. Der „Ois Easy“-Abend am Freitag verlief dabei ebenso ruhig wie der Einzug am Samstag.

Erst am Samstagabend gab es dann für die Beamten etwas zu tun: Ein aggressiver Besucher bereitete den Einsatzkräften vor Ort Probleme. Der 19-jährige Dachauer trat unter anderem nach den Polizisten, wodurch mindestens ein Beamter leicht sowie der 19-jährige Schläger selbst verletzt wurden. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich gegen 0.15 Uhr, als bereits die Zelte geschlossen hatten, auf dem Volksfestgelände. Ein 22-jähriger Eichenauer trat äußerst aggressiv gegenüber anderen Besuchern auf und ging bereits auf diese los. Beim Einschreiten der Polizeibeamten wehrte er sich heftig, wobei ein Polizeibeamter wiederum leicht verletzt wurde. Der 22-Jährige war nicht behandlungsbedürftig und durfte, nachdem er sich schließlich wieder beruhigt hatte, den Heimweg antreten.

Darüber hinaus kam es laut Polizei noch zu zwei Anzeigen wegen Masskrugdiebstahls sowie diversen „verbalen Streitigkeiten“, die die hinzugerufenen Polizeibeamten aber schlichten konnten.

Das Fazit der Dachauer Wiesn-Polizei ist nach dem ersten Wochenende daher positiv: Es war im Umfeld „insgesamt ruhig und es wurde ausgelassen gefeiert“! pid