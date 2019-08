Schock für Volksfest-Stand: Regierung verbietet Losverkauf an Minderjährige - wegen Suchtgefahr

Dachau – „In den Ohren von Otto Normalbürger mag es wie ein schlechter Scherz klingen, aber es ist keiner.“ Mit diesen Worten verkündete Oberbürgermeister Florian Hartmann gestern eine Nachricht, die man zunächst nicht glauben kann: Im städtischen Glückshafen auf dem Dachauer Volksfest dürfen heuer keine Lose mehr an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden.

Die Regierung von Oberbayern habe die Genehmigung für den diesjährigen Glückshafen nur unter der Bedingung erteilt, dass Minderjährige keine Lose mehr kaufen können, so Hartmann. Gemäß einer Mitteilung der Regierung von Oberbayern handelt es sich beim Glückshafen um Glücksspiel. Auch auf Nachfrage von Seiten der Stadt Dachau sah die Regierung von Oberbayern mit Berufung auf das Jugendschutzgesetz keine Möglichkeit, den Losverkauf an Minderjährige zu gestatten.

+ Lose gibt es im Glückshafen heuer nur noch für Erwachsene: Oberbürgermeister Florian Hartmann, hier bei einem Rundgang in den vergangenen Jahren, kann über das Verbot der Regierung nur den Kopf schütteln. © hab

Den Glückshafen auf dem Dachauer Volksfest gibt es bereits seit 1894, er feiert also heuer sein 125-jähriges Jubiläum. Just im Jubiläumsjahr ist es den städtischen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern nicht mehr erlaubt, Lose an Minderjährige zu verkaufen. Oberbürgermeister Florian Hartmann kann über das Verbot nur den Kopf schütteln: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass von unserem Glückshafen schon mal ein Kind glücksspielsüchtig geworden ist.“ Hartmann ist aber froh, dass sich das Verbot nur auf die Kaufhandlung, also auf die Geldübergabe bezieht: „Lose aus den Schüsseln ziehen dürfen Kinder und Jugendliche zum Glück nach wie vor.“ Wenn Minderjährige Lose ziehen wollen, muss also immer ein Erwachsener dabei sein, der das Geld übergibt.