Volksfest, Hallenfeste: Mehr Gewaltdelikte im Landkreis Dachau

Von: Nikola Obermeier

Die Straftaten im Landkreis im Jahr 2022. © MM

Insgesamt 4353 Straftaten hat die Polizei im Landkreis Dachau im vergangenen Jahr registriert. Das bedeutet einen Rückgang bzw. auch einen Anstieg.

Dachau – Die Kurve der Straftaten sinkt tendenziell. Obwohl die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr im Landkreis Dachau leicht gestiegen ist, verzeichnet die Polizei im Zehn-Jahres-Vergleich einen Rückgang. In Zahlen: 4353 Straftaten wurden im Jahr 2022 registriert, 3,9 Prozent mehr als 2021, 6,7 Prozent weniger als 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Die Kriminalitätsbelastung betrug 2800 Straftaten pro 100 000 Einwohner. Im Vergleich zu ganz Bayern habe es im Landkreis weniger Straftaten gegeben.

Internetdelikte nehmen zu

Allein über 1000 Straftaten habe die Dachauer Polizei im vergangenen Jahr bearbeitet, bei denen der Tatort unbekannt sei oder im Ausland liege, so Scheid. Beispiel: Schockanrufe, betrügerische Anrufe, Datenmanipulationen, Ebay-Betrug, Fake-Shops – sämtliche Vermögens- und Fälschungsdelikte.

Körperverletzungen und Gewaltdelikte

„Das öffentliche Leben hat wieder an Fahrt gewonnen – und damit ist es vermehrt zu Gewaltdelikten gekommen.“ Wie Polizeihauptkommissar Björn Scheid ausführt, habe es im vergangenen Jahr 577 Körperverletzungen im Landkreis Dachau gegeben, 19 Prozent mehr als im Vorjahr, das vom Corona-Lockdown geprägt war. „Letztes Jahr gab es das Volksfest wieder, und Hallenfeste fanden statt“, so Scheid.

Ein enormes Plus von 59,7 Prozent verzeichnet die Polizei bei den Sexualdelikten: 206 Fälle beschäftigten die Polizei im vergangenen Jahr. Hier handele es sich laut Scheid hauptsächlich um pornografische Verstöße, „die durch Messengerdienste auf Smartphones verbreitet werden“.

Größter Anteil waren die Diebstahlsdelikte

Den größten Anteil an den erfassten Straftaten nehmen mit 25 Prozent Diebstahlsdelikte ein. Bei 16 Prozent der Straftaten handelt es sich um Vermögens- und Fälschungsdelikte. Im Einzelnen zählt die Polizei auf: 577 Körperverletzungen registriert (19 Prozent mehr als im Jahr 2021), 206 Sexualdelikte (plus 59,7 Prozent),1069 Diebstähle (plus 10,4 Prozent), 565 Sachbeschädigungen (plus 17,2 Prozent), 256 Rauschgiftdelikte (minus 21,5 Prozent), 187 Ladendiebstähle (plus 18,4 Prozent), 227 Fahrraddiebstähle (minus 1,7 Prozent). Die Zahl der registrierten Wohnungseinbruch-Diebstähle ist mit 43 Fällen im Vergleich zum Vorjahr um 22,9 Prozent angestiegen – nachdem während des Corona-Lockdowns auch die Zahlen der Wohnungseinbrüche stark sanken. Im Phänomen-Bereich Häusliche Gewalt wurden mit 115 Fällen um 22 Prozent weniger als im Vorjahr (148) registriert. Ein Tötungsdelikt wurde im Jahr 2022 nicht registriert.

Ausländer-Anteil ist konstant

Der Ausländer-Anteil an den ermittelten Tatverdächtigen beträgt 40,7 Prozent und ist damit konstant im Vergleich zu den Vorjahren (2021: 39,7 Prozent). Nicht berücksichtigt sind in diesem Bereich Verstöße gegen das Migrationsrecht. Asylbewerber bzw. Personen mit Flüchtlingsstatus und Personen, die sich illegal hier aufhielten, sind mit einem Anteil von 9,7 Prozent aller Tatverdächtigen (9,6 Prozent im Vorjahr) vertreten. Dass der Anteil der Straftaten höher ist als der Bevölkerungsanteil, liege zum einen daran, dass die Straftaten nicht nur von hier ansässigen Tätern, sondern auch von reisenden Tätern verübt wurden. Außerdem sei die soziale Situation von Geflüchteten oft sehr schwierig, der Sozialstatus niedrig, so der Polizeihauptkommissar. Schließlich liege auch bei Deutschen mit niedrigerem Sozialstatus ein erhöhter Kriminalitätsanteil vor. Zudem werde ein Großteil der Straftaten von Zuwanderern untereinander begangen – zurückzuführen etwa auf beengte Wohnsituationen.

Von den Tatverdächtigen waren im vergangenen Jahr 19,1 Prozent Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, also Personen unter 21 Jahre (minus 1,6 Prozent).

Bergkirchen führt die Rangliste an

Bei Betrachtung der einzelnen Gemeinden des Landkreises liegt wieder Bergkirchen an der Spitze: Dort wurden im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Straftaten mit 43 Delikten pro 1000 Einwohner registriert. Laut Scheid liege das auch am großen Gewerbegebiet mit vielen Betrieben und Tankstelle – Stichwort Tankbetrug –, aber auch an der B 471 und der A 8. Fahndungskräfte der Polizei führen dort Kontrollen durch, um ausländerrechtliche Verstöße aufzudecken. „Bei diesen Fällen ist der Tatort dann Bergkirchen“, so PHK Scheid. Die geringste Belastung weist mit zehn Delikten Hilgertshausen-Tandern auf.

Insgesamt liege der Landkreis Dachau leicht unter dem Durchschnitt, sowohl bayernweit als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

