Volksfestgedächtnisanstich

Das Dachauer Volksfest fällt heuer aus - wegen Corona. Zum geplanten Auftakt wurde auf der Festwiese dennoch angestoßen.

Dachau/Machtenstein – Normalerweise wäre der Hartl Done am vergangenen Samstag morgens um 4 Uhr aufgestanden und hätte sichergestellt, dass das Bier pünktlich zum Volksfestbeginn auf der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau ist.

Weil in diesem Jahr allerdings nichts normal ist, musste der Machtensteiner am Samstag nicht ganz so früh aufstehen. Und statt Oberbürgermeister oder Landrat durfte heuer der Done selbst das eigens auf den Volksfestplatz gekarrte Fass Thoma-Bier anzapfen.

Der Done ist Bierkutscher seit 28 Jahren

Diese Ehre hat sich Hartl jedoch verdient. Seit nunmehr 28 Jahren ist er als „Bierkutscher“ für die Erstbestückung an Getränken und auch für die vielen Nachlieferungen zuständig. Sowohl das große Bierzelt als auch die vier kleinen Bierzelte bekamen täglich ihre Lieferungen. Rein rechnerisch war Hartl damit im Lauf der Jahre insgesamt 420 Tage für das Volksfest im Einsatz und arbeitete dabei mit insgesamt 20 Festwirten zusammen.

Um das Volksfest aber nicht ganz ausfallen zu lassen, kam Done Hartl mit ein paar Freunden auf Idee, am Samstag – rein terminlich gesehen pünktlich – zum ehemals geplanten Volksfestanfang auf der Ludwig-Thoma-Wiese zu sitzen und sich ein Bier zu gönnen. Das 200-Liter-Bierfass wurde fast stilgerecht auf einem kleinen John-Deere-Fahrzeug befördert. Zuvor gab es ein Weißwurstfrühstück vor dem Rathaus in Dachau. Mit Blasmusik und einigen Trachtlern, die ebenfalls dort oben standen, traf man sich zum anschließenden „Volksfest-Gedächtniszug“. Die Wege trennten sich, als der Hartl Done mit seinen Leuten dann auf die Wiesn abbog, während die anderen in den Stadtkeller weitermarschierten.

Haben nur der Bierkutscher und seine Freunde den rechten Weg gefunden? Nicht ganz! Vereinzelt kamen später noch ein paar Leute mit Biertisch unter dem Arm, die eine ähnliche Idee hatten, dass man genau an diesem Tag ein gepflegtes Bier auf der Festwiese genießen sollte. Grad zünftig war es bei den Machtensteinern, die sogar ihre eigene Musik dabei hatten, bei dem Josef Böller ganz offiziell alle Gäste begrüßte und mit einer kurzen Rede eine etwas andere „Wiesn“ eröffnete.

Das Fass bekam vom Hartl Done nur einen Schlag, nichts spritzte, und zum Essen gab es traditionell knusprige Hendl mit einer großen Brezn. Fast so, wie man es aus all den vergangenen Jahren immer gewohnt war – nur heuer gab es genügend freie Plätze und das ganz ohne Reservierung...

Roswitha Höltl