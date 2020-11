„Volkslehrer“ wehrt sich gegen Dachauer Urteil

Der rechtsradikale „Volkslehrer“ Nikolai Nerling, der vor einem Jahr vom Amtsgericht Dachau wegen Volksverhetzung zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden war, steht seit Donnerstag in München erneut vor Gericht. Nerling war gegen das Dachauer Urteil in Berufung gegangen – genau wie die Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe gefordert hatte.

München/Dachau – Der Dachauer Amtsrichter Lukas Neubeck hatte am 8. Dezember 2019 Mut bewiesen. Er hatte Nikolai Nerling, einen 40-jährigen ehemaligen Lehrer, der in den vergangenen Jahren als selbst ernannter „Volkslehrer“ in der rechten Szene Bekanntheit erlangt hatte, für schuldig befunden, bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau im Februar 2019 den Holocaust geleugnet zu haben – auch wenn Nerling das Wort „Holocaust“ dabei explizit gar nicht in den Mund genommen hatte. Neubeck aber hatte es in seinem Urteil als erwiesen angesehen, dass Nerlings „Aussagen in der Gesamtschau darauf abzielen, den Völkermord nicht nur zu verharmlosen, sondern auch zu leugnen“. Die Konsequenz: Er hatte Nerling wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch zu einer Geldstrafe von 10 800 Euro verurteilt. Nerlings Begleiter, ein Kameramann, hatte wegen Beihilfe zur Volksverhetzung und ebenfalls Hausfriedensbruch eine Geldstrafe von 3000 Euro aufgebrummt bekommen.

Nerling und sein Kameramann aber legten Rechtsmittel gegen das Urteil ein; die Staatsanwaltschaft, die in Dachau eine Haftstrafe gefordert hatte, legte ebenfalls Berufung ein, weshalb der Fall gestern und heute noch einmal vor dem Landgericht München II unter Vorsitz von Richter Johannes Feneberg aufgerollt wird.

Zeugen sind dieselben wie vor einem Jahr

Die Zeugen, die dabei gestern gehört wurden, waren die selben wie vor einem Jahr in Dachau. Auch ihre Aussagen, abgesehen von der schwächer werdenden Erinnerung, hatten sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Demnach waren Nerling und sein Kameramann am 4. Februar 2019 nach Dachau gekommen, um gegen den „Schuldkult“ zu filmen. Nerling hatte auf seinem damaligen Youtube-Kanal regelmäßig antisemitische und verschwörungsideologische Videos gepostet und damit tausende Follower generiert.

Aufgrund seiner Prominenz in der rechten Szene hatte ihn eine Referentin der Gedenkstätte, die gerade eine Schulklasse über das Gelände hatte führen wollen, dabei aber erkannt. Die Referentin unterstrich in ihrer gestrigen Aussage erneut, dass sie Nerling untersagt habe, auf dem Gelände zu drehen. Anschließend habe sie die Verwaltung der Einrichtung alarmiert.

Schüler bestätigen Sprüche von Nerling

Währenddessen, dies bestätigten gestern die Schüler, habe Nerling das Tor des ehemaligen KZ mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ zugeschlagen und den Schülern dahinter zugerufen, dass sie jetzt eingesperrt seien. Zudem habe Nerling die Schüler gewarnt, nicht alles zu glauben, was ihnen in der Gedenkstätte erzählt werde; dass der Großvater der Referentin, ein Kommunist, als Gefangener das KZ Dachau überlebt habe, sei doch Beweis genug, dass es „wohl nicht so schlimm war“.

Dass dies eine Verhöhnung nicht nur der mehr als 41 000 Dachauer KZ-Opfer, sondern auch aller anderen Opfer des Nationalsozialismus ist, wollten die Verteidiger gestern nicht anerkennen. Ihnen ging es vielmehr um die Frage, ob der „Volkslehrer“ überhaupt auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte war, als er dort sein Youtube-Video gedreht hatte, und ob Nerling mit seinen Aussagen tatsächlich den Holocaust geleugnet habe, wenn er das Wort doch gar nicht in den Mund genommen habe? Ein kleiner Sieg in dieser Argumentation gelang ihnen: Die Referentin fand, dass Nerling wohl kein Holocaust-Leugner sei, sondern eher ein „Verharmloser“. Als ehemaliger Lehrer, so die Referentin, sei der 40-Jährige wohl „intelligent genug, dass er Fakten akzeptiert“.

Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.