Voller Temperament und Tempo

Das Busch Trio: Mathieu van Bellen (l.) auf der Violine, Ori Epstein (r.) mit dem Violoncello und sein Bruder Omri Epstein am Klavier (dahinter).

Das Busch-Trio aus Amsterdam zeigte sich beim Dachauer Schlosskonzert von seiner besten Seite: drei Musiker, die bestens aufeinander abgestimmt musizieren.

Dachau – Das Programm war klug gewählt: Zu Beginn ein schmeichelnder Ludwig van Beethoven, dann ein punkiger Frank Bridge und zum Schluss ein feuriger Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Busch-Trio aus Amsterdam machte die Dachauer Schlosskonzert-Zuhörer damit so glücklich, dass sie lange, herzlich und intensiv applaudierten, samt Bravo-Rufen und Fußgetrampel. Mathieu van Bellen (Violine), Ori Epstein mit dem Violoncello und sein Bruder Omri Epstein am Klavier bewiesen mit ihrem Temperament und Tempo, dass Kammermusik genauso fesseln kann wie die Klänge eines ganzen Orchesters.

Seit seiner Gründung 2012 ist das Busch-Trio auf großen Bühnen und Festivals in ganz Europa und den USA aufgetreten und hat zahlreiche renommierte Preise gewonnen. Es benennt sich nach dem Geiger und Komponisten Adolf Busch, der als Solist unter Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler spielte. Das Trio hat seinen Sitz in Amsterdam. Im Programmzettel heißt es: „Es hat mit seinen packenden Interpretationen, seinem jugendlichen Elan und gleichzeitig distinguierten Charme in der Kammermusikszene Europas für Furore gesorgt.“ Wie auch in jüngst Dachau.

Das Klaviertrio Es-Dur Opus 1 Nr. 1 ist das berühmteste von Beethovens drei Trios. Es beginnt im ersten Satz Allegro kraftvoll und dynamisch und variiert zum Moll, bis es wieder tänzerisch und schwungvoll wird. Das Adagio wirkt schmeichelnd und lieblich, die zupfende Geige unterstreicht das Heitere. Nach diesen beiden Sätzen ist schon klar: Dieses Busch-Trio hat alles drauf, was Musik bei Menschen bewegen kann. Mitreißen und optimistisch werden. Mitfühlen und Träumen nachhängen. Die Musiker spielen so engagiert, so perfekt aufeinander abgestimmt, dass dieser Abend ein großer Genuss wird. Mit dem dritten Satz, dem Scherzo, setzen sie auch dramatische Akzente, bis sie im Finale Presto mit vehementer Dynamik und Akkorden zum Höhepunkt führen, der dann erstaunlich leise ausklingt.

Frank Bridge, 1879 bis 1941, war ein englischer Komponist, Bratschist und Dirigent und gilt heute als einer der bedeutendsten Komponisten Großbritanniens. Aus seinem nicht sehr umfangreichen Werk wurde das Trio c-Moll präsentiert, das 1907 entstand. Die Bezeichnung der Sätze „Allegro moderato ma fuoco“ oder das „Andante con espressione“ sagen schon alles über den Kern seiner Botschaft: Es darf mit Feuer und mit Ausdruck gespielt werden.

Und das taten die drei Künstler denn auch. Sie spielen einfach hingebungsvoll zusammen und ergänzen sich aufs Feinste. Aber sie brillieren auch in den kleinen Solopartien, die Bridge ihnen zugedacht hat. Die stark betonten Dissonanzen kommen mit schnellem, stark betonten Rhythmus ein wenig wie Punk rüber. Aber auch fast träumerische Elemente tauchen immer wieder auf.

Zum Abschluss des Konzerts ging es feurig weiter. Das Klaviertrio Nr. 2 in c-Moll, Opus 66 von Felix Mendelssohn-Bartholdy strotzt nur so vor Energie und Leidenschaft, wie auch die Ausdrucks- und Tempi-Aussagen wie „energico“, „espressivo“, „appassionata“ und eben „con fuoco“ bezeichnen. Wie Perlen muten die Klavierläufe an, so leicht und rasant, eine riesige Herausforderung. Mendelssohn soll gesagt haben, das Trio sei für die Pianisten „ein bisschen eklig“ zu spielen. Aber auch Geige und Cello bewältigen die halsbrecherischen Passagen genial. Das Andante ist dann wieder sanft, fast klagend und leidend. Das Finale schließlich bietet noch einmal alle Leidenschaft (appassionata) auf.

Eine feierliche Hymne des Klaviers kommt einem bekannt vor: Es ist die Melodie des Chorals „Vor Deinen Thron tret ich hiermit“ aus dem Genfer Psalter von 1551. Variiert von Cello und Geige und dann noch einmal von allen zusammen, kulminiert das Thema in ein gigantisches Klangerlebnis.

Zur Beruhigung des Publikums im Schlosssaal und vielleicht auch zum eigenen Herunterkommen gibt es als Zugabe „mehr Mendelssohn“, wie der Pianist ankündigt, ein wunderschönes Andante.