Kunstausstellung in der Kleinen Moosschwaige

Von: Miriam Kohr

Im Atelier von Florian Marschall sind auch seine während der Coronapandemie entstandenen Toilettenpapierzeichnungen zu sehen. © mik

Acht Künstler stellen in ihren Ateliers am ersten Adventswochenende aus.

Dachau – Die Kleine Moosschwaige ist wieder voll besetzt. Länger war es in einigen der fünf Ateliers ruhig, doch nun arbeiten in jedem ein oder in machen sogar zwei Künstler. Die freuen sich nun, zur traditionellen gemeinsamen Atelier-Ausstellung am ersten Adventswochenende einladen zu können. Coronabedingt war es in den vergangenen Jahren ja ruhiger zugegangen.

„Full House“ sozusagen, darauf freut sich auch Florian Marschall, der mit zwölf Jahren nun schon sehr lange in der Kleinen Moosschwaige kreativ ist. Er zeigt seine mit Geduld und Akribie gefertigten Tuschezeichnungen, alte wie neue. „Eine bunte Mischung“, wie er sagt. Die Streichholzschachteln und Portraits sowie die in Coronazeiten entstandenen Toilettenpapier-Zeichnungen zum Beispiel.

Interessant für Marschall-Fans dürften auch die Originale der neuen KVD-Schafkopfkarten sein oder die originale Zeichnung seines Biomüll-Plakats, das im Rahmen einer Kampagne entstand. Diese zeigt er zum ersten Mal öffentlich.

Frisch ins Moosschwaige-Team gekommen sind Alfred Ullrich und seine Tochter Anna Dietze, welche ihr Atelier erst im März dieses Jahres bezogen haben. Wegen des Umzugs, Dietzes Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter fehlte ihr die Zeit für viele neue Projekte. Dennoch lassen sie es sich nicht nehmen, bei der gemeinschaftlichen Atelierausstellung dabei zu sein und Arbeiten zu präsentieren. „Als Start sozusagen möchten wir unser Atelier öffnen und alle willkommen heißen, die ein Blick hinter die Kulissen werfen möchten“, lädt Dietze ein. Sie zeigt vor allem Drucke – beispielsweise einen sehr großen, den sie während der Schwangerschaft anfertigte und in dem sie diese auch thematisiert.

Martin Schmidl bezog das Atelier seines Vaters Gebhard Schmidl ebenfalls erst in diesem Jahr. Auch die beiden Künstler teilen die Räumlichkeiten und stellen gemeinsam aus. Vom mittlerweile 91-jährigen Schmidl werden Zeichnungen und Malerei auf Papier zu sehen sein. „Ich zeige eine Auswahl meiner Künstlerbücher, die in den letzten Jahren entstanden sind“, kündigt Martin Schmidl an. Außerdem werden Bilder gezeigt, die sich mit dem zeichnerisch-theoretischen Werk von Adolf Hölzel auseinandersetzen. Schmidl fertigte diese in der ältesten bekannten Maltechnik – Eitempera – an, bei der er Farbpigmente mit Ei als Bindemittel mischte.

Bei Claudia Flach wird besonders deutlich: Hier werden nicht nur Arbeiten gezeigt, sondern hier entstehen sie auch! Der Brennofen steht im Nebenraum, und der Drehstuhl steht im selben Raum wie die fertigen Objekte, wie Vasen in organischen Formen, Bechern mit aufwendigen Zeichnungen, liebliche Keramik-Tiere oder Matcha-Tee-Schalen aus dem besonderen Raku-Ton. „In einigen neuen Arbeiten beschäftige ich mich mit der momentanen Lage in der Welt und mit den Problemen, die sich aufdrängen“, erzählt die Kunsthandwerkerin, die seit Dezember 2019 ihr Atelier in der Moosschwaige hat.

Im Stockwerk über ihr präsentieren Karin Schuff und Margot Krottenthaler – seit Sommer 2019 in der Moosschwaige – ihre Werke. Schuff zeigt überwiegend großformatige, abstrakte Hinterglasmalerei, die vor allem durch die Farbkompositionen und ihren vielen Schichten anziehend wirken. „Man malt hier nicht wie bei einem Gemälde von hinten nach vorne die Schichten auf, sondern genau umgekehrt, weshalb man nicht immer sieht, was man malt“, erklärt sie. So sei manches zwar absichtlich gewollt, manches entstehe aber auch durch Zufall. „Das ist sehr spannend!“

Krottenthaler zeigt neben einigen Gemälden vor allem Linoldrucke und präsentiert diese heuer auf besondere Weise. Die einfarbigen Linolschnitte auf Papier wurden auf dickem Holz gezogen und nicht wie oft üblich in einen Rahmen hinter Glas gelegt. „Dadurch wirken die Werke viel nahbarer, sind unvermittelter“, erklärt sie. Zwar haben alle Drucke im weitesten Sinne das gemeinsame Thema „menschliche Beziehungen“, doch möchte sie nicht zu viel vorgreifen. „Jeder soll sich selbst dabei etwas denken“, sagt sie zu ihren Drucken mit Menschen, Herzen, Käfern und anderen Tiere als Motiv. MIRIAM KOHR

Die Ateliers

in der Kleinen Moosschwaige von Florian Marschall, Claudia Flach, Karin Schuff, Margot Krottenthaler, Anna Dietze, Alfred Ullrich, Gebhard Schmidl und Martin Schmidl eröffnen am Freitag, 25. November, um 19 Uhr mit einer Vernissage. Außerdem sind sie geöffnet am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.