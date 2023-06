Von Friesland über Bonn nach Dachau

Einen Geschenkkorb zur Diamantenen Hochzeit überreichte OB Florian Hartmann seinen beiden SPD-Parteifreunden. © Simone Wester

Als Anke ihren Wendelin kennenlernte, war es um sie geschehen. Er eroberte das Herz der 21-Jährigen im Sturm. Jetzt feierten sie Diamantene.

Dachau - „Er hat mich von hinten bis vorne verwöhnt“, schwärmt die heute 81-Jährige und strahlt dabei ihren 86-jährigen Ehemann an, als wäre es gestern gewesen. Ein halbes Jahr später, am 4. Juni 1963, gaben sich Anke Verhagen und Wendelin Drews das Ja-Wort. Geld für eine Hochzeitsreise hatte das junge Paar nicht. Wendelin Drews startete zudem kurz darauf seine Ausbildung in der Verwaltung, Anke arbeitete als Verkäuferin.

1986 verschlug es das Paar nach Dachau

Im Laufe der Jahre wurde das Reisen dann zu einem großen Hobby des Paares. Wendelin Drews machte Karriere in der Verwaltung, absolvierte noch zwei Studiengänge und arbeitete zeitweise sogar im Bonner Kanzleramt unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl.

1986 verschlug es das Paar schließlich nach Dachau. Dort hatten sie Bekannte auf eine freie Wohnung in Dachau-Ost aufmerksam gemacht. „Die Luft in Bayern ist für mich am besten“, schwärmt Anke Drews, und Dachau habe ihnen schon immer gefallen, verrät die 81-Jährige, die mit Leidenschaft strickt, häkelt und näht.

Hochzeit am 4. Juni 1963: die frischvermählten Anke und Wendelin Drews. © Privat

Die Drews waren schnell integriert, Wendelin engagierte sich politisch in der SPD und beide ehrenamtlich bei der Awo. Anke Drews ist heute Beisitzerin im Awo-Ortsverein Dachau und bei den Seniorennachmittagen der Awo im Drei Rosen für die stets wunderschöne Deko verantwortlich.

Insgesamt sieben Kreuzfahrten unternahmen Anke und Wendelin Drews gemeinsam, die sie unter anderem nach Südamerika und zum Suez-Kanal führten. Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit vor zehn Jahren ließ sich das Paar noch einmal trauen: Auf der „Albatros“ gaben sie sich vor dem Pfarrer und dem Kapitän auf der Ostsee erneut das Eheversprechen.

Ihre Diamantene Hochzeit feierten sie im Familien- und Freundeskreis und auch OB Florian Hartmann gratulierte mit einem schönen Geschenkkorb.

