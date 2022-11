Umstrittene Fußball-WM in Katar: Von Vorfreude keine Spur, kaum Public-Viewing

Herbststimmung im Piccante: Antonia Davola mit Hündin Emma. © sim

Ein großes Interesse an der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist im Landkreis Dachau nicht zu spüren.

VON SIMONE WESTER

Dachau - Bisher war es bei den WM- und EM-Spielen für viele Dachauer Gastronomen selbstverständlich, dass sie ihren Gästen Public-Viewing anboten. Die Leinwände wurden aufgebaut, entsprechend dekoriert. Während so mancher gastronomische Betrieb in Deutschland die Spiele wegen der Menschenrechtsverletzungen in Katar von sich aus boykottiert und der Hashtag #KeinKatarinmeinerKneipe die Runde macht, bieten die Wirte im Dachauer Landkreis deshalb kein Public-Viewing an, weil sie gemerkt haben, dass ihre Gäste wenig Vorfreude auf die WM zeigten, oder weil die Veranstaltung in der kalten Jahreszeit stattfindet.

Weihnachtsfeiern statt Public-Viewing

„Ich habe bei Fußballmeisterschaften im Sommer immer alles für die Gäste hergerichtet“, erzählt Antonio Davola. Ob er jetzt für die WM in Katar noch etwas organisiert, weiß der Inhaber des „Piccante“ am Dachauer Sparkassenplatz noch nicht.

Definitiv kein Public-Viewing wird es im „Zieglerbräu“ in der Dachauer Altstadt geben. In den vergangenen Jahren eine sichere Location in Dachau für gemeinsames Fußball schauen. Aber jetzt in der Vorweihnachtszeit sind die Räumlichkeiten für Weihnachtsfeiern reserviert, erklärt Geschäftsführer Jürger Vötter. Die WM ist im „Zieglerbräu“ kein Thema.

Freie Wahl lässt Rene Stöckner seinen Gästen: Billard spielen, Fußball schauen oder an der Bar sitzen. © sim

Den großen Fernseher im Nebenzimmer anwerfen wird definitiv Avni Beqiraj, neuer Pächter der Vereinsgaststätte des TSV 1865 Dachau. „Wir zeigen alle Spiele“, so der Gastronom. Auch in der „Skyline Billard Sportbar Dachau“ in der Frühlingsstraße können Fußballfans zusammen schauen und feiern. „Wir haben vier Flachbildschirme, da laufen nebenbei die Spiele“, erklärt Geschäftsführer Rene Stöckner. WM-Stimmung, wie in den Jahren zuvor, herrscht bei seinen Gästen bisher aber nicht. Es gibt auch keine Deko. „Ich glaube nicht, dass viel los sein wird“, so Stöckner. Spiele, die bereits um 14 Uhr stattfinden, werden in der Sportbar nicht zu sehen sein, denn die Bar öffnet erst um 17 Uhr. Ein weiterer Umstand, der das Aufkommen von WM-Stimmung ausbremst, so der Geschäftsführer.

