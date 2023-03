Vor 90 Jahre kamen die ersten Gefangenen im KZ Dachau an - Claus Bastian war Häftling Nummer 1

Von: Katrin Woitsch

Claus Bastian war 1933 der erste registrierte Häftling im KZ Dachau. © Heinz Gebhardt

Vor 90 Jahren kamen die ersten Häftlinge im KZ Dachau an. Unter ihnen war der 23-jährige Rechtsreferendar Claus Bastian. Er war Häftling Nummer 1. Das ist seine Geschichte.

„Nehmen’s a Zahnbürschtl mit.“ Mit diesem Satz beginnt das dunkelste Kapitel im Leben von Claus Bastian. Am Morgen des 9. März 1933 stehen vier Polizisten vor seiner Tür in der Münchner Kurfürstenstraße. Der 23-jährige ist Rechtsreferendar, Mitglied der KPD und Mitbegründer des marxistischen Studentenbundes. Für die Nazis reicht das, um ihn zu verhaften. Eine offizielle Begründung bekommt Bastian nicht. Er steckt seine Zahnbürste und sein Rasiergerät ein. „Dann ging die Affäre los“ – so nannte er es später.

Claus Bastian war unter den ersten Gefangenen, die am 22. März 1933 auf einem Lastwagen vom Gefängnis in Landsberg nach Dachau gebracht wurden. Schon unterwegs bekam er eine Vorahnung davon, was ihn erwarten würde. Bei einer Pinkelpause wurden zwei Häftlinge von den SS-Männern erschossen. Ohne Grund. „Ich hatte noch keine Vorstellung, zu was Menschen fähig sind“, sagte Bastian viele Jahre später in seinen Gesprächen mit der Historikerin Anna Andlauer. Sie hat über ihn in den 1990er-Jahren ein Buch geschrieben. Es hat den Titel „Du, ich bin der Häftling mit der Nummer 1“. Der alphabetischen Registrierung im Lager verdankte Claus Bastian die Häftlingsnummer 1. Sein Schicksal unterschied sich nicht von den rund 150 anderen Gefangenen, die an diesem Tag in Dachau ankamen.

Das Wort Konzentrationslager war damals noch Inbegriff von gar nichts. Das Lager wurde Ausbildungsort für KZ-Wachmannschaften und SS-Führer. Das Gelände einer stillgelegten Munitionsfabrik wurde erweitert und diente später als Muster für weitere Konzentrationslager. „Die Gebäude der alten Munitionsfabrik waren runtergekommen“, erzählte Bastian. Die Räume waren bitterkalt, es gab keine Bettgestelle, nicht einmal Stroh. Vor Kälte lief er die erste Nacht im Raum hin und her. „In den ersten Tag im Lager hinein, meinen 24. Geburtstag.“

Wenn ich gewusst hätte, ich würde ein halbes Jahr im Lager bleiben müssen, dann wär ich garantiert an den geladenen Stacheldraht gegangen.

Die ersten Bewacher waren keine SS-Männer, sondern Landespolizisten. „Normale Mitmenschen“, erinnert sich Bastian. „Sie haben die Köpfe geschüttelt über die Zustände.“ Sie gaben den Häftlingen Decken und Verpflegung. Es gab kein Gebrülle, keine Schläge, keine Drohungen, erinnert sich Bastian. Doch so blieb es nur wenige Tage. Im April übernahm die SS das Lager – und das Morden, die Demütigungen, das Hungern und die Grausamkeiten begannen. Claus Bastian konnte nicht glauben, was er erlebte. „Was von da an die nächsten zwölf Jahre passierte, war vorher undenkbar.“ Noch gab es kein Krematorium in Dachau, die Leichen wurden in provisorischen Verschlägen verbrannt. Auch den Prügelbock gab es noch nicht, die Häftlinge wurden auf ein Brett geschnallt, wenn sie Schläge kassierten. Viele Gefangene trieb der tägliche Terror in den Selbstmord. Auch Claus Bastian dachte darüber nach. „Wenn ich gewusst hätte, ich würde ein halbes Jahr im Lager bleiben müssen – und dabei war’s ja nur ein halbes Jahr – dann wär ich garantiert an den geladenen Stacheldraht gegangen“, sagte er.

Bastian versuchte, sich unsichtbar zu machen. Er konzentrierte sich auf das Gute. Auf die kleinen Gesten unter den Gefangenen, zum Beispiel, wie sie sich abends beim Reinigen der Wunden halfen. „Andere sammeln Briefmarken, wir sammelten das Gute.“ Das, sagte er rückblickend, habe ihm geholfen die fünf Monate im Konzentrationslager durchzustehen.

Im Mai 1933 gab es im KZ Dachau noch einen provisorischen Lagerzaun aus Stacheldraht. © KZ-Gedenkstätte Dachau

Seine Entlassung kam für ihn so plötzlich wie die Verhaftung. Und wieder erfuhr er dafür keinen Grund. „Die erste Entlassungswelle hatte es schon im Mai gegeben“, berichtet die Historikerin Andlauer. Claus Bastian habe wohl Fürsprecher gehabt. „Ihm ist nie ein Grund genannt worden, warum er gehen durfte.“ Am 28. August 1933 trat er durch das KZ-Tor ins Freie. Ein Lastwagen fuhr ihn mit anderen Gefangenen nach München, dort fand er bei einer Freundin Unterschlupf. „Ich war frei und verloren“, erzählte er. Denn sein Jura-Studium durfte er nicht fortsetzen, er war von den Nazis für „lebenslänglich unfähig“ erklärt worden, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Doch Claus Bastian hatte noch einmal Glück. Er lernte die richtigen Leute kennen. Es gelang ihm, Anwalt zu werden. Nach dem Krieg vertrat er hauptsächlich Verfolgte des NS-Regimes, allein in München führte er über 2000 Wiedergutmachungsverfahren. Claus Bastian starb 1995 im Alter von 86 Jahren.

Seine KZ-Erlebnisse hatte er ab den 1950er-Jahren auch als Maler verarbeitet. Bekannt sind seine Kreuzwege, auch die KZ-Schergen hat er darin dargestellt. Seine Kunst habe ihm aber auch dabei geholfen, seiner Lebenslust Ausdruck zu verleihen, sagt sein Sohn Stephan Bastian. Die konnten ihm die Nazis nicht nehmen. Vielleicht auch deshalb, weil das dunkelste Kapitel seines Lebens nur fünf Monate dauerte. Für viele andere KZ-Häftlinge ging das Grauen damals erst los. Insgesamt waren in Dachau und den Außenlagern rund 200 000 Häftlinge inhaftiert. 41 500 von ihnen überlebten das KZ nicht.