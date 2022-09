Vor-Ort-Beratung im Pflegestützpunkt

Beraterin Judith Falk © Bezirk Oberbayern/Peter Bechmann

Dachau – Der Bezirk Oberbayern baut die Beratungsangebote zu seinen Sozialleistungen weiter aus: Ab September 2022 berät eine Mitarbeiterin des Bezirks jeden Mittwoch im Pflegestützpunkt Dachau, Am Oberanger 14 in Dachau. Das teilte der Bezirk in einer Presseerklärung mit. Die Bürger des Landkreises Dachau können sich an die Beratung vor Ort mit Fragen zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und zur Hilfe zur Pflege wenden.

„Für die Menschen im Landkreis Dachau ist unsere wohnortnahe Beratung ein Riesengewinn“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer. „Die Bürger haben mit Judith Falk eine hochkompetente Ansprechperson vor Ort für die oft komplexen Fragen zur Eingliederungshilfe sowie zur Hilfe zur Pflege.“ Mederer weiter: „Es freut mich sehr, dass wir den frisch eröffneten Pflegestützpunkt in Dachau um unsere Vor-Ort-Beratung ergänzen können.“

Konkret geplant ist eine offene Sprechzeit im Pflegestützpunkt jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. Grundsätzlich können die Bürgerinnen und Bürger während dieser Zeit ohne vorherige Terminabsprache mit ihren Fragen vorbeikommen.

Darüber hinaus steht Judith Falk jeweils am Mittwochnachmittag für individuell vereinbarte Beratungstermine zur Verfügung (Anmeldung unter der Telefonnummer 0 89/ 21 98 21 06 4 oder per E-Mail an beratung-dah@bezirk-oberbayern.de. Weitere Informationen zum Sprechtag vor Ort gibt es auf der Website des Bezirks Oberbayern (www.bezirk-oberbayern.de/Service/Service-und-Beratung/Beratung-vor-Ort/#Dachau). Dort steht auch ein Info-Flyer zum Herunterladen.

Vor ihrem Wechsel ins Team der Beratung vor Ort war Judith Falk als stellvertretende Leitung im Gesundheitswesen tätig „Ich freue mich darauf, die Bürger im Landkreis Dachau persönlich und individuell zu den Leistungen des Bezirks zu beraten und bei der Antragsstellung zu unterstützen“, sagte Falk. Neben dem Sprechtag in Dachau gibt es bereits Beratungen vor Ort in mehr als vierzehn Landkreisen und kreisfreien Städten Oberbayerns. Weitere Beratungsangebote sind geplant. „Unser Ziel ist es, für alle Bürger in Oberbayern wohnortnah erreichbar zu sein“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer.