Vorerst keine Luftfilter, dafür aber Expertenrat

Beschluss des Kreisausschusses des Landkreises Dachau

Von Nikola Obermeier schließen

Der Landkreis Dachau wird vorerst keine Luftreinigungsgeräte für Schulen anschaffen. Das hat der Kreisausschuss am Freitag beschlossen. Aber: Ein Fachbüro soll prüfen, ob die Beschaffung Sinn macht.

Dachau – Nach den Sommerferien soll in jedem Klassenzimmer ein mobiles Luftreinigungsgerät Coronaviren aus der Luft fischen – das wünscht sich zumindest Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Über die 50-prozentige Förderung können Landrat Stefan Löwl, die Bürgermeister und die meisten der Kreis-Politiker allerdings nur müde lächeln. Hohe Kosten stehen im Raum, nicht nur für die Anschaffung, sondern auch für die Wartung und Stromkosten. In der Kreisausschusssitzung am Freitag wurde beschlossen, keine Geräte anzuschaffen – zumindest vorerst. Nach der aktuellen Facheinschätzung sei die Wirksamkeit der Geräte fraglich, wie in der Sitzungsvorlage dargestellt wurde: „Wechsel-/Distanzunterricht, Lüftung, Maskenpflicht und Quarantäne können dadurch nicht vermieden werden.“

„Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Geräte den Distanzunterricht ersetzen“, prognostizierte Löwl. Zudem würde man vermutlich mehrere Geräte pro Klassenraum benötigen, da laut Studien eine nennenswerte Wirkung erst bei zwei bis drei Geräten je Raum feststellbar sei. Im Raum stehen immerhin Anschaffungskosten zwischen 150 000 Euro (60 Geräte für die Klassenräume der Jahrgangsstufen 1-6 mit 50-prozentiger Erstattung) bis zu knapp 900 000 Euro (345 Geräte für alle Klassen und Fachräume bei 50-prozentiger Erstattung) bis knapp eine Million Euro im Raum.

Bürgermeister Stefan Kolbe sprach für seine Bürgermeister-Kollegen: „Wir sind nicht überzeugt, dass die Anschaffung der Geräte zielführend ist.“ Zudem kritisierte er, dass mit der Erwartung der Staatsregierung, jedes Klassenzimmer mit Luftreinigungsgeräten auszustatten, Ansprüche bei den Eltern aufgebaut werden – wo noch nicht einmal die Kernfrage geklärt sei: Wenn wir die Geräte reinstellen, müssen wir weiterhin lüften und Masken tragen?“ Diese Antwort blieb das Kultusministerium bis dato schuldig.

Untätig wollen die Landkreispolitiker dennoch nicht sein: Die Kreisverwaltung wurde beauftragt, die bestehenden raumlufttechnischen Anlagen (RLT) in den kreiseigenen Schulen auf die Höhe des Luftaustausches zu prüfen. Bei allen Schulen ohne RLT-Anlagen soll ein Fachbüro die Möglichkeit eines Einbaus prüfen. Außerdem soll ein Planungsbüro prüfen, ob – verkürzt – die Geräte den Präsenzunterricht sicherstellen und wenn ja, wie die Räume auszustatten sind.

In einem Punkt verweigerten die Kreisräte jedoch ihre Zustimmung zum von der Verwaltung ausgearbeiteten Beschlussvorschlag: Demnach sollte Landrat Stefan Löwl per Beschluss ermächtigt werden, mobile Luftreinigungsgeräte unter bestimmten Voraussetzungen zu beschaffen. „Aber wir reden hier über eine Größenordnung, bei der das Gremium schon mitreden sollte“, forderte Kolbe. Daher wurde dieser Punkt aus dem Beschlussvorschlag gestrichen und in abgeänderter Weise vertagt: Sollte sich in Bezug auf die Förderthematik – Kolbe forderte einen 100-Prozent-Fördersatz – etwas tun, und sollten sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkung der Luftreinigungsgeräte ergeben, kommen die Mitglieder des Kreisausschusses unverzüglich zusammen. Spätestens am 1. Oktober wird das Thema Luftreinigungsgeräte erneut in der Sitzung behandelt.

Für Stephanie Burgmaier (CSU) ist dieser Beschluss ein klares Zeichen: „Wir tun etwas!“ Der Landkreis gebe sich nicht zufrieden mit der aktuell herrschenden Facheinschätzung, „sondern holt sich externen Rat“.