Vorfreude auf das Jahr 1 nach Corona im Landkreis Dachau

Ela Aydin will sich für Olympia qualifizieren. © Simone Wester

Die vergangenen Jahre waren schwierig. Dennoch lohnt es sich, die negative Brille abzunehmen und mit Freude und Zuversicht ins neue Jahr zu gehen.

Landkreis – Die Leiterin des Vivaldi-Orchesters Karlsfeld, Monika Fuchs-Warmhold, freut sich „darauf, Zeit mit meiner Familie und den beiden kleinen Enkelinnen zu verbringen. Außerdem wieder ganz entspannt unter Normalbedingungen mit dem Vivaldi-Orchester Musik machen zu können und vielleicht eine kleine Konzertreise zu unternehmen“.

Anton Wagatha freut sich auf den Aufstieg der Löwen. © Roswitha Höltl

Anton Wagatha, Vorsitzende des Heimatvereins Indersdorf, würde sich nach eigenem Bekunden über Frieden in Europa und eine stabile Demokratie freuen. Zudem, so Wagatha, „wäre der Rückgang der Inflation begrüßenswert und wenn sich die Zukunft wieder coronafrei zeigt“. Persönlich freue er sich, wenn viele Besucher ins Augustiner Chorherrenmuseum kommen. Und dann wagt Wagatha sogar, noch ein bisschen zu träumen: „Als 1860-Fan freue ich mich auf einen Aufstieg der Löwen!“

Ela Aydin, professionelle Taekwondo-Sportlerin beim TSV Dachau 1865 und in der deutschen Nationalmannschaft, freut sich auf das „vorolympische“ Jahr 2023. Zum Jahresende 2023 entscheide sich nämlich, wer einen direkten Startplatz für die olympischen Spiele 2024 ergattert. „Dafür sammle ich seit Jahren Punkte, und auch im kommenden Jahr will ich bei der WM in Aserbeidschan, bei den European Games in Polen und bei vielen anderen Wettkämpfen Punkte sammeln, damit ich unter die besten fünf komme, um direkt zu den Olympischen Spielen fahren zu können. Dann muss ich nicht auf die Quali hoffen!“

Wolfgang Moll ist froh, dass die Einschränkungen weggefallen sind. © Simone Wester

Wolfgang Moll, Vorsitzender des TSV Dachau 1865, ist froh, dass Corona Geschichte ist: „Ich freue mich, dass wir im kommenden Jahr die Pandemie rund um den Sport und den damit verbundenen Wahnsinn, den wir aufgrund der Einschränkungen erleben mussten, hinter uns haben. Ich hoffe, dass wir frei und unbeschwert und ohne die unsäglichen Kriege nach vorne blicken können und unsere Sportler ihren faszinierenden Sportarten wieder nachgehen können.“

Thomas Löffler glaubt, dass 2023 ein schönes Jahr wird. © Roswitha Höltl

Thomas Löffler, Vorsitzender TSV Schwabhausen, sieht es ähnlich: „Ich bin erleichtert, dass Corona nicht mehr im Mittelpunkt stehen wird. Ich freue mich schon, die Kinder, die ich im Tennis trainiere, im Sommer bei ihren Wettkämpfen zu sehen. Außerdem werden wir durch den Weggang der Tischtennisabteilung im Vorstand die alte Finanzordnung des TSV überarbeiten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 2023 ein schönes Jahr wird!“

Hildegard Schuster freut sich auf die erste Seniorenkonferenz. © Roswitha Höltl

Hildegard Schuster, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Schwabhausen, geht mit Elan an ihr ehrenamtliches Werk und hofft, „dass die Angebote auf Interesse stoßen, auf viele Besucher bei den Seniorensprechstunden und auf unsere erste Seniorenkonferenz in der Gemeinde, die in der ersten Jahreshälfte stattfinden wird“.

Reinhard Hagitte, Leiter der Blaskapelle Karlsfeld, hält es mit Karl Valentin: „Die Zukunft war früher auch besser.“ Aber sonst freue er sich auf Konzerte „ohne Einschränkungen“.

Albert Schmid blickt auf das Jubiläum der Feuerwehr Weichs voraus. © Heinz Nefzger

Albert Schmid, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weichs, ist ebenfalls glücklich, nach fast drei Coronajahren jetzt endlich wieder „ohne Einschränkungen leben“ zu können. Besonders, so betont er, „freue ich mich auch auf das Festwochenende vom 8. bis 10. September, wo unsere Feuerwehr Weichs ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Außerdem würde ich mich nach zehn Jahren wieder auf einen Hitzesommer freuen, wie wir in 2003 und 2013 genießen konnten“.

Emmy Westermeier hat der persönliche Austausch gefehlt. © Heinz Nefzger

Emmy Westermeier, Ehrenkreisbäuerin, ist zufrieden, dass sie sich „nun, zum Ende der Coronapandemie, wieder zu den verschiedensten Veranstaltungen treffen kann. Fachthemen konnten zwar auch online besprochen werden, doch fehlte der persönliche Austausch, der meiner Meinung nach einfach auch sehr wichtig ist“.

Michael Zimmermann, Kommandant der Feuerwehr Prittlbach, betont, dass die „Coronazeit unsere Arbeit doch ziemlich eingeschränkt hat“. Für die Schüler werde es daher nun endlich „einfacher“. Für das Einsatzjahr wünscht er sich „natürlich so wenige Einsätze wie möglich, denn umso weniger Einsätze, umso besser ist es natürlich für die Bevölkerung“.

Für Michael Vogl, Kirchenpfleger und Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der der St.-Georg-Kirche, wird 2023 ein besonderes Jahr, denn: „Ich gehe in Rente. Das wird noch einmal ein ganz neues Lebensgefühl werden!“ Toll fände er zudem, wenn „Putin zur Vernunft kommen würde, damit sich alles wieder normalisiert“. Für den Verein zur Erhaltung der St.-Georg-Kirche wünscht er sich, „dass wir weiterhin so viele Mitglieder haben, die helfen, die Kirche zu erhalten“.

Josef Lochner kann sich wieder auf die Ausstellungen konzentrieren. © Miriam Kohr

Auch Josef Lochner, Galerist und Mitglied im Förderverein Dachauer Wasserturm, ist glücklich über die zurückgekehrte Normalität. So könne er sich „wieder voll und ganz auf die Kunst und die Ausstellungen konzentrieren, ohne mich ständig um Coronaregeln kümmern zu müssen, die zwar sinnvoll waren, aber deren Einhaltung viel Kraft und Nerven gekostet hat“.

