Vorfreude der Dachauer Erstklässler auf neue Freunde, Sport und Pausen

1673 Erstklässler starten am Dienstag ins Schulleben. © Philipp Schulze/dpa

An den Schulen im Landkreis Dachau startet das Schuljahr. Besonders aufregend dürfte dieser Tag für die 1673 Schulanfänger sein.

Dachau - In Altomünster starten 88 Kinder ins Schulleben, in Erdweg 58 und in Hebertshausen 57. Die Aktive Schule Petershausen zählt neun Schulanfänger. An der Grundschule Bergkirchen gibt es 87 Erstklässler, die vier Dachauer Grundschulen nehmen insgesamt 398 Schulanfänger auf.

1673 Schulanfänger im Landkreis Dachau

Besonders viele Erstklässler zählen die beiden Karlsfelder Grundschulen: 131 die Schule an der Krenmossstraße, 172 die Grundschule an der Schulstraße. 141 Kinder starten in Odelzhausen in ihr Schulleben.

In Haimhausen sind es heuer 61 Abc-Schützen, in Indersdorf 92, in Petershausen 57, in Röhrmoos 79, in Schwabhausen 49 und in Hilgertshausen-Tandern 31. Vierkirchen hat 50 Erstklässler, Weichs 46. Die Montessori-Schule in Dachau hat laut Schulamt heuer 39 Erstklässler, die private Bavarian International School in Haimhausen 28.

Mit welchen Gefühlen die kleinen Abc-Schützen selbst in diesen neuen Lebensabschnitt gehen und worauf sie sich dabei besonders freuen, haben einige der Heimatzeitung gestern noch exklusiv verraten:

■ Justin Gabriel, Petershausen: „Auf die Schule freue ich mich richtig. Weil ich dort gerne schreiben und rechnen lernen möchte, und natürlich auch lesen. Das alles will ich endlich können. Deshalb werde ich der Lehrerin gut zuhören. Und Sport mag ich natürlich auch gerne. Ich glaube, in der Schule wird es mir bestimmt gefallen.“

Justin Gabriel. © ps

■ Ludwig Rehag, Karlsfeld: „Ich freue mich am meisten auf die Pause, weil ich da meine Freunde wieder sehen kann. Und auf den Hort! Weil ich da Ausmalbilder malen kann.“

Ludwig Rehag. © ep

■ Frieda Frank, Weichs: „Ich freue mich auf die Schule, weil ich da mit meinen Freundinnen zusammen sein kann.“

Frieda Frank. © nef

■ Ida Rottmeir, Weichs: „Am meisten freue ich mich auf den Kunstunterricht, weil ich am liebsten male.“

Ida Rottmeir. © nef

■ Lorena Thiele, Ampermoching: „Ich freue mich am meisten auf die neuen Kinder und darauf, sie kennen zu lernen. Und, dass ich neue Sachen lerne wie Lesen und Schreiben. Ein bisschen kann ich schon schreiben, zum Beispiel meinen Namen oder den meiner kleinen Schwester Lara, und manchmal schreibe ich schon Sachen auf die Einkaufsliste. Auf meiner Schultüte sind Pferde und Schmetterlinge drauf, weil ich die gerne mag. Auf meinem Schulranzen sind schwimmende Delfine, aber nicht gemalt sondern das sind Magnete.“

Lorena Thiele. © mik

■ Matthias Dücker, Oberroth: „Ich freue mich total auf den Schulanfang und auf’s Rechnen, denn das kann ich ja schon. Das habe ich mir selbst beigebracht. Wenn es acht sind, dann sind vier und vier. Sind es zehn, dann fünf – fünf. Und wenn es neun sind, dann viereinhalb und viereinhalb. Eventuell nicht so gefallen könnte mir das Lesen. Ich guck mir die Bücher lieber nur an.“

Matthias Dücker. © rh

■ Lisa Hahn, Petershausen: „Am meisten freue ich mich schon auf den Sportunterricht. Denn ich schwimme gerne und hab auch im Kindergarten immer Fußball gespielt. Ein bisschen weiß ich auch, was in der Schule auf mich zukommt, weil ich schon jeden Tag mit meinen älteren Geschwistern Hausaufgaben gemacht habe. Schön ist, dass ich mit meinen Freunden vom Kindergarten in eine Klasse komme.“

Lisa Hahn. © ps

■ Emma Kretschmer, Oberroth: „Lesen und Schreiben lernen, darauf freue ich mich schon sehr. Ganz besonders freue ich mich schon darauf, dass ich dann meinen Wunschzettel für das Christkind schreiben kann. Auf die Schultüte freue ich mich auch, und ich hoffe, dass ich eine ganz tolle Schülerin werde!“

Emma Kretschmer. © rh

■ Adrian Zöttl, Oberroth: „Ich freu mich, lesen zu lernen und neue Freunde kennenzulernen. Und auf die ersten Ferien!“

Adrian Zöttl. © rh

■ Matteo Schönfelder, Rumeltshausen: „Auf’s Basteln freue ich mich auf jeden Fall auch, und auf Musik. Rechnen kann ich schon gut. Darum muss ich mir keine Sorgen machen.“

Matteo Schönfelder. © rh

■ Lorenz Westermeier, Breitenwiesen: „Ich freue mich auf die neuen Kinder, dass ich noch mehr Freunde finde, und auf die Hausaufgaben. Außerdem finde ich es toll, dass ich meinen großen Bruder in der Pause sehen werde.“

Lorenz Westermeier. © nef

■ Clara Hölzlwimmer, Arnbach: „Ich freu mich auf die Schule, weil ich da noch besser Rechnen lernen kann und das mir schon immer so viel Spaß gemacht hat. Und weil ich da viele neue Freunde kennenlerne.“

Clara Hölzlwimmer. © rh

