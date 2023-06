Vorfreude per Mausklick: Dachauer Festwirte starten Brauvorgang für Volksfestbier

Den Brauvorgang gestartet haben am Dienstag in der Münchner Spaten-Brauerei Inge Stauß (vorne, links) und Andrea Schneider. Mit dabei: Volksfestreferent Robert Gasteiger, Christian Hefele, OB Florian Hartmann, Jürgen Vötter, Spaten-Chef Michiel Vandoorne, Spaten-Vertriebler Peter Walter (verdeckt) und Rudi Stauß (stehend, von links). © dn

Festwirte starten den Brauvorgang fürs Dachauer Volksfestbier per Maus-Klick in München.

München/Dachau – Sechs Wochen, sechs Tage und sechs Stunden, so heißt es, braucht es, um ein gutes Bier zu brauen. Aus diesem Grund gab es am Dienstag für eine kleine Runde von Dachauern einen wichtigen Termin in München.

Angeführt von Oberbürgermeister Florian Hartmann und Volksfestreferent Robert Gasteiger waren die Festwirte des Franziskaner-Gartens, Inge und Rudi Stauß, des Festzeltbetriebs Schweiger mit Christian Hefele und des Ziegler-Partyzelts von Andrea Schneider und Jürgen Vötter bei der Spaten-Brauerei, um offiziell den Einmaischvorgang für ihr Dachauer Volksfestbier zu starten.

In der modernen Spaten-Brauerei bedurfte es dafür nur noch eines Maus-Klicks – den Ziegler-Chefin Schneider und ihre Kollegin Inge Stauß, ausführen durften. Angeleitet wurden sie dabei von einem im Brauwesen wichtigen Manager: Michiel Vandoorne, Süddeutschland-Chef beim Bierkonzern Anheuser-Busch Inbev.

Nur im Großen Zelt gibt es Augustiner

Im großen Festzelt von Ewald Zechner wird es heuer kein Spaten, sondern wie schon im Vorjahr Augustiner-Bier geben. dn