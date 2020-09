Vorhang auf – trotz Corona

Das Programm der Kleinkunstbühne Leierkasten steht für die neue Spielzeit 2020/2021 fest. Es gibt neun Stücke für Erwachsene und zehn Veranstaltungen für Kinder – trotz Corona.

Dachau – Vorhang auf für ein buntes Angebot von Musik über Comedy bis zu Improvisations- und Puppentheater. Die Corona-Krise hat die Veranstaltungsbranche ganz schön auf den Kopf gestellt. Das bekam auch der Leierkasten in Dachau zu spüren. Einige Vorführungen mussten verschoben, manche sogar ganz abgesagt werden. Doch das Leierkasten-Team hat nun ein Hygiene-Konzept ausgearbeitet und freut sich darauf, wieder Künstlerinnen und Künstler auf ihrer Bühne begrüßen zu dürfen.

So finden aufgrund der Abstandsregeln die Vorstellungen dieses Jahr nicht wie gewohnt im Gemeindesaal statt, sondern in der Friedenskirche. „Die Ein- und Ausgänge sind getrennt, und es gibt eine Maskenpflicht, solange man sich nicht auf seinem Sitzplatz befindet“, erklärt Stephanie Widder, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Leierkasten. Aber dies sind nicht die einzigen Corona-bedingten Neuerungen. Um die Sicherheit der Zuschauer zu gewährleisten, wird es pro Vorstellung auch weniger Karten und keine freie Platzwahl geben. Damit das Team vom Leierkasten trotzdem möglichst vielen Kindern ein Theater-Erlebnis ermöglichen kann, sind zunächst alle Kinder-Stücke bis zum Ende des Jahres als Doppelvorstellung geplant. „Wir freuen uns trotz der besonderen Bedingungen darauf, unseren Zuschauern endlich wieder Theater, Konzerte und Kabarett anzubieten“, so Widder. Die Sicherheit der Zuschauer wie auch der Künstler stehe immer an erster Stelle. Deswegen wird es auch mehr Platz auf der Bühne geben. Alles in allem ist die 57-Jährige zuversichtlich: „Wir haben uns auf die besonderen Abstands- und Hygiene-Regeln eingestellt und werden flexibel mit der jeweiligen Situation umgehen.“

Auch Kabarett im Programm

Wie in jeder Spielzeit findet sich auch diesmal wieder Kabarett im Programm. Philipp Scharrenberg kommt Anfang nächsten Jahres mit „Realität für Quereinsteiger“ auf die Leierkasten-Bühne. Auch diesmal werden in seiner Verseschmiede Ideen in Hirnschmalz erhitzt und in Textform geslammt und gehämmert.

Auch musikalisch ist beim Leierkasten wieder einiges geboten. Die beiden Oldenburger Liedermacher Simon und Jan stellen ihr neues Programm „Alles wird gut“ vor. „Der Sound ist harmonisch, aber man sollte genau zuhören, denn die Texte haben es in sich“, so Widder. Simon und Jan mit ihren beiden Akustikgitarren und ihrem Wortwitz behandeln auf zynische, kluge und witzige Weise gesellschaftskritische und ernste Themen. Nachdem ihr Auftritt dieses Jahr abgesagt werden musste, wird die Vorstellung nächstes Frühjahr nachgeholt.

Auch Begeisterte des Improtheaters kommen auf ihre Kosten. Denn Anfang Mai präsentiert der Leierkasten Improvisationskunst auf höchstem Niveau. Die Künstler vom Münchner TATwort Improtheater sind alte Bekannte im Leierkasten, denn sie traten schon in einigen vergangenen Spielzeiten auf der Dachauer Kleinkunstbühne auf. „Die Schauspieler machen Theater aus den Zurufen des Publikums“, so Widder. Deshalb sei jede Vorstellung anders als die letzte, und jeder Auftritt werde zur Premiere.

Für die Kinder ist einiges dabei

Auch für die Kleinen hat das Leierkasten-Team wieder einiges zu bieten. Das Figurentheater Hattenkofer führt am 25. September „Oh, wie schön ist Panama“ nach dem bekannten Kinderbuch von Janosch auf. Das Kinderstück war im vergangenen Jahr bei den Dachauer Theatertagen komplett ausverkauft. „Alle, die damals zu kurz kamen, haben gleich zum Auftakt unserer Spielzeit eine zweite Chance“, so Widder. Die Puppenspielerin Stefanie Hattenkofer aus Prien am Chiemsee begeistert schon seit über 20 Jahren ihre Zuschauer mit ihrem Figurentheater. Das Theater ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Das Kindertheaterstück „Hühner-Puppenclownerei mit Ei“ vom Puppentheater-Ensemble „die exen“ wird am 7. März 2021 aufgeführt. Es handelt sich um einen Nachholtermin des Kindertheater-Festivals „Lampenfieber“, das ursprünglich in diesem Jahr an verschiedenen Spielstätten rund um München stattfinden sollte. Clowneskes Puppentheater thematisiert die Schwierigkeiten des Miteinanders und wie man trotzdem gemeinsam den Berg erklimmen kann. Die Darstellerinnen Dorothee Carls und Annika Pilstl spielen mit menschenähnlichen Marionetten-Hühnern. Das Puppenvergnügen ist für Kinder ab vier Jahren.

Für Kinder ab fünf Jahren ist die Theateraufführung „Die Weihnachtsgans Auguste“. Das Stück stammt vom Kinderbuchautor Friedrich Wolfs und wird am Freitag, 27. November, gezeigt. Die Schauspielerin Regine Wagner vom Berliner Theater Zitadelle erzählt die Geschichte der Gans Auguste, die als Weihnachtsbraten bei Familie Löwenhaupt auf dem Teller landen soll. „Warum Familie Löwenhaupt schließlich auf den Braten verzichtet und Pullover in Gänsegröße strickt, wird in zauberhafter Weise erzählt“, sagt Stephanie Widder.

Alle Informationen zum Programm der Kleinkunstbühne Leierkasten finden Sie im Internet unter www.leierkasten-dachau.de

vm