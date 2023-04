Vorrang für kleine Dachauer - Montessori-Kinderhaus darf keine Landkreis-Kinder aufnehmen

Von: Stefanie Zipfer

Das Montessori-Kinderhaus möchte Landkreis-Kinder aufnehmen, darf aber nicht, sagt die Stadt Dachau (Symbolbild). © dpa

Das Montessori-Kinderhaus darf keine Landkreis-Kinder aufnehmen. Das beschloss Familien- und Sozialausschuss des Stadtrats.

Dachau – Kindergarten- und Kitaplätze sind knapp in Dachau. Sehr knapp. Deshalb gab es am Mittwoch im Familien- und Sozialausschuss des Stadtrats absolut gar keine Diskussion darüber, den Antrag des Montessori-Kinderhauses Dachau auf Streichung von Plätzen abzulehnen.

Hintergrund des Antrags: Laut dem Dachauer Montessori-Kinderhaus sei die Einrichtung der „derzeit einzige verbliebene Kita-Träger mit Montessori-Angebot im Landkreis Dachau“. Deshalb sollten 15 Prozent der Plätze beziehungsweise zehn Plätze aus der sogenannten Anerkennung für die Bedarfsnotwendigkeit gestrichen werden, um diese für die Stadt dann nicht mehr notwendigen Plätze an Landkreis-Kinder vergeben zu können.

Doch die Stadt sowie der Ausschuss sahen die Sache aus vielen Gründen anders. Zum einen, so die Verwaltung, gibt es mit dem Montessori-Kinderhaus Arnbach durchaus noch eine weitere Kita mit Montessori-Pädagogik im Landkreis; weitere Einrichtungen gebe es in München und Puchheim.

Zudem hatte die Stadt dem Kinderhaus vor einigen Jahren eine Umbaumaßnahme mit 59 000 Euro bezuschusst. Wenn zehn der insgesamt 62 Plätze für Dachauer Kinder entfallen würden, müsste das Montessori-Kinderhaus der Stadt Geld zurückzahlen. Die Stadtverwaltung spricht von einem Rückzahlungsanspruch in Höhe von rund 3500 Euro.

Ganz abgesehen davon könnte ein Präzendenzfall geschaffen werden, auf den sich nach Ansicht der Stadt dann vor allem private Träger berufen könnten. Beispiel: die Kita „Denk mit! Helios Amper Kids“ könnte dann unter Berufung auf den Montessori-Fall ihre Kita weniger den Dachauer Kindern, sondern auch auswärtigen Kindern von Klinik-Beschäftigten offenstehen.

Dies wäre fatal, da die Stadt nach Worten von Amtsleiter Markus Haberl „jeden Platz braucht“. Allein im Kita-Jahr 2022/2023 hätten „rund 100 Krippen-Kinder und knapp 50 Kindergarten-Kinder keinen Platz bekommen“.

Allerdings hatte sich das Dachauer Montessori-Kinderhaus schon einmal nicht an die „ausdrückliche schriftliche Anweisung“ des städtischen Fachamts gehalten und ein auswärtiges anstelle eines Dachauer Kinds aufgenommen. Im Ergebnis, so die Stadt, „hat dadurch ein Kind weniger einen Kita-Platz bekommen“. Um derartigen Vorfällen in Zukunft vorzubeugen, wird das Rathaus nun eine Vereinbarung erarbeiten, die die Vergabe von Kita-Plätzen an auswärtige Kinder finanziell sanktioniert.